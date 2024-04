Mutirão oferta serviços de emissão de RG e assistência jurídica neste sábado

Um mutirão de serviços gratuitos levará à população atendimentos gratuitos de emissão de documentos e assessoria jurídica nas áreas cível e trabalhista nesse sábado (20), em Belém. A atividade é organizada por meio do Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) da Unama, a partir das 8h, no campus da Unama Alcindo Cacela.

Ao todo, serão distribuídas 100 senhas, a serem entregues por ordem de chegada. Acadêmicos do curso de Direito, gestores e docentes ajudarão na atividade que acontece no período da manhã na Universidade. O momento também integra as ações em comemoração à comemoração aos 50 anos da Unama e da graduação em Direito.

Para a emissão do RG o cidadão precisa levar os seguintes documentos: certidão de nascimento ou casamento (original e cópia); duas fotos 3X4 recentes; CPF e comprovante de residência. É possível levar outros, que são opcionais, como: Carteira Nacional de Habilitação; carteira do conselho profissional; PIS/PASEP/NIS; Reservista; Título de Eleitor; Cartão SUS; Símbolo PcD com a devida apresentação do laudo (original).

A gestora da assessoria jurídica da Unama, Claudia Doce, explicou que a ação social busca contribuir com a cidadania. "É um momento de muitos serviços e de envolvimento da nossa comunidade acadêmica com o público que necessita de documentos básicos e orientações", avalia.

Serviço

Data: 20/04 (sábado)

Horário: a partir das 8h

Vagas: 100

Local: Universidade da Amazônia (Unama), localizada na avenida Alcindo Cacela, nº 287, bairro do Umarizal

O Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) funciona no térreo do bloco A, na UNAMA Alcindo. Outras informações, ligue para 4009-3042 ou acesse: unama.br.

Lucas Quirino (Estagiário sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade)