Como evitar o refluxo? Especialista dá dicas para controlar essa doença que não cura

A sensação de queimação no peito e regurgitação (retorno de alimentos à boca) podem indicar o início de um quadro de refluxo gastroesofágico. Essa condição consiste em um fluxo retrógrado ascendente de suco gástrico, com consequências inflamatórias no esôfago e, por vezes, respiratórias. Conforme orientações do médico gastroenterologista Fábio Araújo, de Belém, refluxo não tem cura, mas pode ser controlado.

O que causa refluxo?

O especialista explica que a principal causa de um refluxo é a incompetência parcial ou total do Esfinter Inferior do Esôfago (EIE), com o fechamento inadequado dessa válvula temporariamente ou até permanentemente após a deglutição de alimentos sólidos ou líquidos. Outros fatores competem para a evolução da doença, como: falta de exercícios físicos, hábitos de vida não saudáveis, obesidade, alimentos inadequados, entre outros, disse.

“A abordagem terapêutica mais comum inicialmente é o tratamento clínico, que engloba a ação de medicamentos que bloqueiam a hiper produção de ácido clorídrico e pepsina, geralmente auxiliado por procinéticos, que melhoram o “clearance esofágico” e o esvaziamento gástrico”, detalha Fábio Araújo

Atrelado também ao tratamento medicamentoso, o especialista recomenda que o paciente passe a ter um maior controle com o sobrepeso, por meio de uma alimentação comedida, bem orientada em sua qualidade e quantidade e bem distribuída no dia.

Outra recomendação importante é o repouso adequado, com a necessária elevação da cabeceira da cama; além disso a recomendação de atividades físicas supervisionadas quando incluem levantamento de peso; ainda de suma importância se torna o controle rigoroso do tabagismo, com sua extinção ou, no mínimo, diminuição significativa, caso seja usuário. Além disso, o estresse psíquico pode influenciar de sobremaneira as úlceras estomacais.

O gastroenterologista Fábio Araújo alerta que o ideal é que a medicação seja usada por tempos determinados, orientados por especialista, com períodos de interrupções supervisionados, mas mantendo as outras condutas comportamentais.

“A necessidade do uso de medicação continuamente requer a observação da presença de efeitos colaterais e, por outro lado, a avaliação de uma transição para o tratamento cirúrgico”, esclarece o médico.

Refluxo tem cura?

O tratamento mais utilizado é para promover o controle e a não progressão da doença, mas não a cura, já que existe um comprometimento anatômico de uma válvula entre o esôfago e o estômago, além da participação importantíssima dos pilares diafragmáticos.

O médico expõe que diante do não controle adequado dos sinais e sintomas do refluxo gastroesofágico, com a constatação da não melhora clínica ou, até mesmo, da piora do quadro inflamatório esofágico e/ou respiratório a pretensão de cura só é possível por meio da cirurgia, que detém estatística favorável, da Correção do Refluxo por cirurgia Videolaparoscópica ou cirurgia Robótica.

Quais as principais dicas para evitar ter refluxo?

O mais recomendável para o tratamento, controle ou até mesmo evitar o desenvolvimento do quadro de refluxo, é o cuidado na alimentação e do peso, além da manutenção de hábitos saudáveis à saúde física e mental. Veja outras dicas também:

- Parar de fumar

- Elevar a parte superior da cama ou do colchão alguns centímetros;

- Deitar-se sobre o lado esquerdo do corpo, se você prefere dormir nessa posição;

- Evitar café, bebidas gaseificadas, bebidas alcoólicas, chocolate, alimentos gordurosos e alimentos ácidos (caso do tomate e das frutas cítricas);

- Reduzir a quantidade de alimentos de cada refeição e se alimentar mais vezes por dia;

- Não se deitar logo após as refeições;

- Não usar roupas apertadas, principalmente na região abdominal;

- Ter balas, pastilhas e gomas de mascar (de preferência sem açúcar) sempre à mão. Elas estimulam a produção de saliva, melhorando a digestão.

Lucas Quirino (Estagiário sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade)