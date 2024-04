Belém recebe serviços gratuitos de cardiologia, pediatria e psiquiatria neste sábado (27)

A população de Belém recebe, neste sábado (27), atendimento gratuito nas especialidades de cardiologia, pediatria e psiquiatria. A ação faz parte do programa de atendimento à comunidade mantido por uma instituição de educação médica, com consultas mensais, conforme a programação de aulas dos cursos de pós-graduação.

VEJA MAIS

Os interessados nas consultas podem entrar em contato por meio do número (91) 99126-7668 e verificar a disponibilidade. As vagas são limitadas e os atendimentos ocorrem somente mediante agendamento prévio. As consultas acontecem na sede da instituição, na Travessa Dr. Moraes, bairro Nazaré.

A diretora da Afya Educação Médica em Belém, Thais Fernandes, ressalta que a iniciativa tem o objetivo de garantir uma formação prática aos alunos, com acesso a casos reais. Em contrapartida, a população recebe atendimento qualificado em diferentes especialidades.

Serviço:

Atendimento médico gratuito

Agendamento: (91) 99126-7668

Data: sábado (27/04)

Local: Afya Educação Médica

Endereço: Tv. Dr. Moraes - Nazaré, Belém