Fazenda Esperança tem corte mensal de mais R$ 32 mil por parte do MDS 

A Fazenda Esperança, comunidade terapêutica presente em vários lugares do Brasil, teve cortes consideráveis no orçamento por parte do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. A unidade Belém não está tendo o repasse das verbas desde o último mês de dezembro. De acordo com Luciano Luciano Figueiredo, responsável técnico e operacional do projeto no Pará, a fazenda recebia por 28 vagas, que correspondia a R$ 1.172,23 por pessoa, R$ 32.822,44 por mês e R$ 393.869,28 por ano. Com o corte, o prejuízo já é de mais de R$160 mil referente aos cinco meses.

De acordo com Luciano, atualmente o Brasil tem cadastro de 500 unidades terapêuticas, as quais recebem recursos do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS). Cada unidade recebe por números de vagas, no caso do Pará são destinados valores correspondentes a 28 vagas.

"Na unidade de Belém nós temos 95 pessoas e o ministério enviava verbas para 28 vagas, uma quantia expressiva para o projeto. A falta desse recurso abala muito, pois nós temos 95 pessoas que dependem do projeto e 12 famílias que ajudam. E essa verba ajudava a manter o projeto, pois nós trabalhamos com moradores de rua, indígenas, pessoas que são abandonadas e entre outras situações", destaca Luciano.

A Fazenda hoje conta com 170 unidades, sendo mais de 100 no Brasil. A nível de Brasil a Fazenda atende hoje mais de 10 mil pessoas. No Estado do Pará o projeto acolhe 500 pessoas, que estão divididas entre as localidades de Redenção, Parauapebas, Bragança, Abaetetuba, Mosqueiro, Óbidos e abrindo a sede de Santarém.

"Nós temos um trabalho sério, que acolhe as pessoas, traz dignidade às pessoas e oportunidade para que possam retomar suas vidas, mas infelizmente estamos sem essa ajuda. O projeto hoje conta com a contribuição das 'Amigas da Esperança', que são voluntárias", destaca Luciano.

Ainda sobre contribuição, Luciano destaca sobre algumas contribuições por parte do governo estadual para investimento do refeitório, padaria e entre outros segmentos realizados dentro da fazenda.

"A única verba certa que tínhamos era essa do governo federal e o argumento que nos foi dado é que não tem verba. Existe verba que é direcionada para essa área de assistência social e saúde. Com isso, prejudica muito, pois nosso estilo de vida não é querer se manter com dinheiro público, nós temos um estilo de vida que trabalha e que produz dentro da fazendo, nós lutamos pelo auto sustento. Claro que a ajuda é bem-vinda, mas a nossa proposta é o auto sustento", pontua Luciano.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de comunicação Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome para confirmar as informações e saber o quantitativo dos cortes, mas até o fechamento as informações não foram enviadas.

Em todo o Brasil, a fazenda tem 170 unidades e também está presente em 23 países. A Comunidade Terapêutica e Centro de Tratamentos – é um modelo residencial de tratamento da dependência química de drogas ou substâncias psicoativas (SPA) que utiliza como método a experiência de vida e de convivência em uma cultura saudável.

Doe para a Fazenda da Esperança:

Transferência bancária

Obra Social Nossa Senhora da Glória Fazenda da Esperança Nossa Senhora de Nazaré

Banco do Brasil

Conta Corrente: 24060-5

Agência: 4451-2

PIX (CNPJ): 48.555.775/0097-00