Programação de aniversário da UsiPaz do Bengui tem serviços gratuitos de saúde e cidadania

A população de Belém vai receber uma ação, neste sábado (4), com direito a diversos serviços gratuitos de saúde, cidadania e estética, em celebração ao aniversário de dois anos da UsiPaz Pe. Bruno Sechi, localizada no bairro do Bengui. A programação especial inicia às 8h e segue durante todo o dia. A partir de 18h, serão realizados shows e apresentações culturais.

Estão entre os serviços ofertados: atendimentos médicos, vacinação e realização de testes rápidos para a detecção de doenças e orientação nutricional. Além de emissão de RG, serviços de estética, orientações jurídicas, atendimento veterinário e vacinação para pets. Ainda, haverá atividades físicas e atividades para crianças.

Usina da Paz

Inaugurada em 4 de maio de 2022, a Usina da Paz do Bengui tem mudado a vida da comunidade local, com a oferta de atividades essenciais que oferecem opções de cultura, esporte, lazer, assistência social e saúde à população. Desde a sua inauguração, a Usina da Paz já garantiu mais de 650 mil beneficiamentos.