100 famílias receberam cestas de alimentos em ação pelo 'Dia da Mulher' na UsiPaz Cabanagem

Ao todo, 100 famílias receberam cestas de legumes, frutas e hortaliças em uma ação promovida pelo projeto "Banco de Alimentos" do Governo do Estado por meio da Centrais de Abastecimento do Pará (Ceasa). A iniciativa ocorreu na manhã desta terça, 12, na Usina da Paz do bairro Cabanagem, em Belém, ainda em alusão ao Dia Internacional da Mulher.

VEJA MAIS

Pessoas como a dona de casa Mauricéia Ferreira Leal, 61 anos, que mora com o filho e a nora, portadores de necessidades especiais, e mais dois netos. "Meu filho está desempregado, eu estou enferma, às vésperas de uma cirurgia delicada e temos duas crianças em casa. Isso tudo que estou levando aqui nessa cesta é um tesouro alimentar porque estamos vivendo de auxílio e a maioria dos itens que estou recebendo não comemos pois as condições não permitem", disse.

Maria Raimunda Quaresma, 56 anos, também não escondia a felicidade ao receber sua cesta. "Nossa, como é pesada! Graças a Deus por essa grande ajuda. Ontem, eu queria comprar limão e não tinha dinheiro. Meu marido amputou a perna, minha filha foi demitida com dois filhos pra criar. Estamos vivendo pela graça divina. Hoje vou fazer suco, sopa, tudo o que for possível com essa maravilha que recebi", declarou.

O secretário de Articulação e Cidadania, Igor Normando, parabenizou a Ceasa pelo êxito do projeto. "A Ceasa conseguiu fazer acontecer de forma perene esse projeto. Por isso, para nós que fazemos parte do Governo, é motivo de orgulho essa parceria que beneficia tantos lares. Com isso, conseguimos não só dar alimento às pessoas que precisam, mas também garantir segurança alimentar para todas as comunidades", ressaltou.

O presidente da Ceasa, Raimundo Santos Júnior, enfatizou a importância dessas entregas nas Usinas da Paz. "Trazer a nossa caravana do Banco de Alimentos para dentro do maior programa social do país, que é referência nacional, representa um imensa satisfação. Fazermos parte dessa união de esforços para mitigar a fome das famílias que aqui vem receber os atendimentos, é fazer cumprir nossa missão de responsabilidade social com a população necessitada ", afirmou o gestor.