Nova cesta básica inclui açaí, maniçoba, tucupi e farinha; entenda

O governo federal publicou, nesta quinta-feira (7), uma relação com os itens essenciais que compõem a “nova cesta básica” brasileira, divulgada na quarta (6). Açaí, maniçoba, tucupi e farinha são algumas das iguarias amazônicas que integram a lista sugerida pelo decreto federal, criado para orientar políticas públicas de acesso à alimentação básica.

A cesta básica está dividida em 10 grupos alimentares: feijões (leguminosas); cereais; raízes e tubérculos; legumes e verduras; frutas; castanhas e nozes (oleaginosas); carnes e ovos; leites e queijos; açúcares, sal, óleos e gorduras; e café, chá, mate e especiarias.

VEJA MAIS

No detalhamento de raízes e tubérculos básicos, a maniçoba e o tucupi são exemplos de preparações derivadas da raiz da mandioca que podem servir como alimentos básicos para a dieta dos brasileiros. O cará-amazônico, por sua vez, é um tubérculo comum na região Norte do país que também consta na lista.

O maior destaque regional está no grupo das frutas: abiu, açaí, bacaba, bacuri, biribá, buriti, cacau, cupuaçu, graviola, guaraná, jambo e manga são sugeridas pela portaria publicada hoje. Além dessas, o murici – aqui, mais conhecido como muruci –, pupunha, taperebá, tucumã e umari completam a lista de frutos amazônicos que fazem parte da nova cesta básica.

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), a alimentação essencial deve estar baseada apenas em alimentos in natura ou minimamente processados. Os alimentos processados podem ser adicionados somente de forma excepcional; e os ultraprocessados (produzidos com aditivos alimentares) estão fora da lista.