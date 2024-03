'Banco de Alimentos' entrega cestas de hortifrutis na UsiPaz Cabanagem nesta terça-feira (12)

Nesta terça-feira (12), mais cem famílias em situação de insegurança alimentar serão beneficiadas pela caravana do projeto "Banco de Alimentos" do Governo do Estado por meio das Centrais de Abastecimento do Pará (Ceasa). A entrega ocorrerá na Usina da Paz da Cabanagem, como parte do calendário estabelecido em conjunto com a Secretaria de Articulação e Cidadania (Seac).

O presidente da Ceasa, Raimundo Santos Júnior, destacou que diversas entregas estão planejadas para o ano de 2024. "Além das entidades filantrópicas, ONGs e associações das comunidades da Região Metropolitana de Belém, o projeto também realizará entregas dentro das Usinas da Paz para as famílias assistidas", explicou.

O projeto da Ceasa desempenha um papel fundamental na mitigação da fome entre as famílias em situação de vulnerabilidade social. Todas as doações feitas pelos permissionários do entreposto são devidamente higienizadas, sanitizadas e incluídas nas cestas distribuídas semanalmente. "O que antes seria descartado por não estar em condições de comercialização agora se transforma em comida saudável que atende às necessidades daqueles que mais precisam. Somente em 2023, a Ceasa entregou 100 toneladas de frutas, hortaliças e legumes à população necessitada. Nossa meta para este ano é aumentar ainda mais o número de famílias beneficiadas", ressaltou o gestor.

A Usina da Paz Padre Bruno Sechi, localizada no bairro do Bengui, em Belém, foi a primeira a receber as cestas de hortifrutis orgânicos no calendário de distribuição, preparadas pela equipe da Ceasa com doações dos permissionários do entreposto estadual.