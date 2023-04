Ceasa entrega cestas com alimentos para 50 famílias Warao em Belém

O projeto "Banco de Alimentos", das Centrais de Abastecimento do Pará (Ceasa), entregou cestas com frutas, legumes e verduras a 50 famílias de indígenas venezuelanos da etnia Warao. A entrega ocorreu nesta terça-feira (4), no Espaço de Acolhimento Institucional da Fundação Papa João XXIII (Funpapa), no bairro do Tapanã, em Belém. As doações foram feitas pelos permissionários da Ceasa, com alimentos frescos, mas sem padrão de comercialização, mas em condições adequadas de consumo e com valor nutricional garantido. A equipe do projeto, coordenada por nutricionistas da Fadesp, seleciona, higieniza e sanitiza os produtos.

Roisdael Calderón, liderança da etnia Warao, é um dos sete refugiados venezuelanos que conseguiu ser aprovado em Pedagogia na Universidade do Estado do Pará (Uepa). Ele mora no abrigo da Funpapa e destaca que a doação chegou num bom momento. “Ficamos muito felizes em termos sido lembrados pelo governo estadual, principalmente pelo momento em que chega essa ajuda, na Semana Santa. Nossa comunidade respeita o costume de não comer carne nesse período e esses legumes, frutas e verduras vão alimentar e nutrir nossas famílias nesse período de Páscoa e celebração”, comentou.

A dona de casa Renalda Pérez, mãe de três filhos, que há cinco anos veio se refugiar no Pará, comemorou a cesta recebida. “Isto é um presente de Deus. Nós dependemos de doações. A maioria não trabalha, mas temos crianças que precisam de comida todos os dias. Quando chega uma benção assim, é motivo de festa”, disse.

O presidente da Funpapa, Alfredo Costa, elogiou a iniciativa da Ceasa e agradeceu pela parceria firmada. “Fico motivado em saber que isso não é um trabalho pontual e sim permanente. Desejo que o projeto se amplie cada vez mais para atender ainda mais à população necessitada. Esses produtos aqui trazidos possuem todos os nutrientes necessários para alimentar as pessoas que estão recebendo. Futuramente, esperamos poder estender a outros espaços como a população de rua, mulheres vítimas de violência, adolescentes, etc...Parabéns a todos que fazem parte desse projeto que vai beneficiar tantas vidas”, enfatizou.

Inocencio Gasparim, titular da Secretaria de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster), ressaltou a importância do projeto da Ceasa para a formação de uma política pública. “Que seja constante e que alcance aqueles que mais precisam do Estado, os mais vulneráveis. Através da nossa diretoria de Segurança Alimentar, a Seaster presta um trabalho contínuo de capacitação, de monitoramento para uma melhor manipulação dos alimentos e conservação dos mesmos. Contem conosco”, disse.

Raimundo Santos Júnior, presidente das Ceasa, mostrou que o papel da administração pública é dar dignidade aos cidadãos através de ações que venham a atender suas necessidades básicas. “Essa é uma busca constante da gestão pública do nosso governador Helder Barbalho. Termos um olhar diferenciado sobretudo aos que estão vulneráveis socialmente, aqueles que não possuem condições sequer de suprir seus direitos fundamentais, como o da alimentação. Dentre essas preocupações foi que surgiu o Banco de Alimentos, como uma alternativa de suprir e mitigar a fome dos que necessitam”, concluiu.