Governo investe na reconstrução da Visconde de Souza Franco, em Belém

É uma tarde de calor escaldante em Belém, e seu Lauro procura abrigo embaixo de um guarda-sol para suportar a quentura enquanto prepara pupunhas para vender. Ele comercializa a iguaria paraense há 30​ anos neste local, e conta que durante essas três décadas o sol e o calor foram companheiros inseparáveis.

“Se vi duas reformas aqui na Doca em 30 anos foi muito. É um lugar que precisa de mais árvores, falta muita arborização”, avalia o vendedor Lauro Costeira.

O taxista Leandro Silva, cujo ponto fica perto de um supermercado movimentado, tem uma percepção semelhante. “Eu trabalho há oito anos na Doca e já fazem oito anos que não vejo uma reforma aqui. Tinha que ter mais árvores, e essa vala fede muito”, critica o taxista.

Já o autônomo Joel Mendes acha que a área precisa de mais atenção e cuidado. “Eu trabalho aqui na Doca muito antes da construção do shopping, tem mais de 15 anos. Se pudessem fazer uma reforma aqui, eu gostaria que a rua fosse melhor cuidada. Grama, arbustos podados, tirassem essas palhas velhas. Seria muito bom mesmo se a Doca fosse mais bonita, porque atrairia mais gente e isso traria uma renda melhor pra gente que vive do comércio”.

Nova opção de lazer

Felizmente para Lauro, Leandro e Joel a previsão é que a avenida Visconde de Souza Franco seja reconstruída pelo governo do estado. Os canais, tão criticados por moradores e visitantes, devem dar lugar a um parque linear construído através de uma parceria com o Governo Federal e Itaipu Binacional, que será assinada na segunda-feira.

Segundo a Secretaria de Obras Públicas (SEOP), o novo parque linear deve oferecer alternativas à população para a prática de esportes, lazer e entretenimento, conforme explica o secretário de obras públicas do Pará, Ruy Cabral. “Todo parque linear urbano em áreas adensadas e consolidadas, como a Doca, são ilhas verdes de descompressão social. Desta forma a população ganha um espaço de convivência e entretenimento requalificado que agrega e incentiva valores ambientais e culturais em um local anteriormente desprovido destas qualidades”, explica.

De acordo com Cabral, o parque linear terá atrações para todas as idades, contemplando crianças, adultos, idosos e até para o melhor amigo do homem. “O parque contempla espaços de convivência, alimentação, para crianças, pet, descanso e contemplação, dentre outros com integração com a natureza e tecnologia. O Parque Linear da Doca é mais uma obra importante dentro da organização urbana da nossa cidade como legado da COP 30”, destaca o secretário.

A construção do parque animou o Lauro Costeira. “Vai dar mais gosto de trabalhar num lugar assim, e vai ser uma área turística que muita gente vai querer conhecer. Essa COP30 vai ajudar muita gente aí”, conclui o vendedor.