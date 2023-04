Famílias do Bengui recebem cestas do Banco de Alimentos da Ceasa

Nesta sexta-feira (14), 50 famílias que moram no bairro do Bengui, em Belém, devem receber cestas com hortifrutis durante a caravana do projeto "Banco de Alimentos", da Centrais de Abastecimento do Pará (Ceasa). A caravana chega ao bairro às 10h30, na Usina da Paz Pe. Bruno Sechi.

As 50 famílias, já cadastradas, levarão para casa frutas, verduras e legumes com qualidade nutricional, doados pelos permissionários da Ceasa. A meta do projeto é atender mil famílias por mês com as doações.

O evento é uma realização do Governo do Estado, por meio da Ceasa em parceria com a Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (Seac) e Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp).

Segundo o presidente da Ceasa, Raimundo Santos Júnior, o projeto chegou para ficar e a cada semana, amplia os atendimentos. "Estaremos levando em mais uma ação do Banco de Alimentos, produtos que irão mitigar a fome de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Isso é muito gratificante por sabermos que com essa iniciativa, diminuímos o desperdício e levamos mais cidadania a nossa população mais carente ", declarou.