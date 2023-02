Banco de Alimentos: projeto de distribuição de Hortifrútis será promovido na quinta-feira (2)

A Centrais de Abastecimento do Pará (Ceasa) entrega mais uma nova edição do projeto "Banco de Alimentos". Na próxima quinta-feira (2), os hortifrútis que seriam desperdiçados serão distribuídos por meio do projeto que arrecada, entre os permissionários, doações de alimento com qualidade nutricional, ainda que fora dos padrões de comercialização ou próximos da data de vencimento. A entrega é feita a instituições filantrópicas previamente cadastradas.

A iniciativa possui cunho ambiental para redução de resíduos sólidos. Com distribuição em toda Região Metropolitana de Belém, pode chegar às famílias em situação de vulnerabilidade social. A proposta visa contribuir com o meio ambiente e no combate à insegurança alimentar, promovendo alimentação saudável com a distribuição de frutas, verduras e legumes.

Segundo a Ceasa, o reaproveitamento e repasse de alimentos ajuda a combater a fome e a carência nutricional, além de evitar o desperdício e diminuir a quantidade de resíduos sólidos e orgânicos na área da central.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Victor Furtado, coordenador de Atualidades)