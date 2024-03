Mulheres recebem ação de saúde alusiva ao Dia Internacional da Mulher nas Usinas da Paz

Mulheres de Belém e de Parauapebas poderão contar com serviços gratuitos de saúde e de estética, por meio de ações realizadas nas Usinas da Paz, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. A primeira ação foi realizada nesta quinta-feira (07) na unidade de Ananindeua, na região Metropolitana de Belém. Os próximos eventos serão na unidade de Parauapebas, sexta-feira (08) e em Belém, domingo (10) na unidade do Guamá e quarta-feira (13) na do Bengui.

A iniciativa é do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Articulação da Cidadania (Seac), Secretaria de Saúde (Sespa) e Universidade do Estado do Pará (Uepa).

O evento em Ananindeua reuniu mulheres de todas as idades para uma jornada de informação, educação e cuidados com a saúde. O destaque de hoje foram as palestras que abordaram uma variedade de tópicos relevantes às mulheres, desde a luta por equidade de gênero até questões de saúde específicas.

Saúde da Mulher

O evento também ofereceu uma série de serviços de saúde gratuitos. As mulheres tiveram acesso a exames preventivos, consultas médicas com clínico geral, ginecologista, odontologista, orientações e vacinação. Esses serviços visavam não apenas diagnosticar possíveis problemas de saúde, mas também fornecer informações e recursos para promover o bem-estar contínuo das participantes.

A moradora do Icuí-Guajará, Regina Ferreira, de 54 anos, aproveitou a oportunidade para consultar com o clínico geral. "Eu tô achando muito boa esta ação, eu venho me consultar sempre e hoje eu estava precisando muito desta consulta. Ações como essa são muito importantes, pois ajudam a gente. Muitas vezes temos dificuldades de conseguir uma consulta e aqui encontramos essa oportunidade", disse a dona de casa.

Para o Secretário de Articulação da Cidadania, Igor Normando, a ação na semana da mulher fortalece a saúde e constrói uma comunidade mais inclusiva. "Ações como essa são essenciais para garantir que as mulheres tenham acesso aos cuidados de saúde de que precisam, principalmente porque esses serviços como exames preventivos podem ajudar a evitar problemas de saúde futuros. Essa ação, na semana da mulher, é uma demonstração poderosa de apoio e cuidado, promovendo assim a participação ativa das mulheres na construção de uma comunidade mais saudável e inclusiva", explicou.

Confira a programação:

Dia 08/03 a partir das 8h - Usina da Paz Parauapebas

Serviços: Oficinas de saúde para as mulheres, sorteio de brindes, testagem, orientação de enfermagem, aromaterapia e fit dance.

Dia 10/03 das 8h às 12h - Usina da Paz Guamá

Serviços de Saúde: Consultas ginecológicas, odontológicas, avaliação nutricional, testagens e vacinação.

Dia 13/03 das 8h às 12h - Usina da Paz Bengui

Serviços estéticos: Workshop de maquiagem, corte de cabelo, massagem relaxante, design de sobrancelha, limpeza de pele, manicure, maquiagem, escova e ventosa.

Serviços de Saúde: Consultas ginecológicas, pediátricas, avaliação nutricional, testagens e palestras.