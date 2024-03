Feira de Talentos promove programação em homenagem às mulheres em Belém

A arte e a cultura paraense irão prestar uma homenagem especial às mulheres nos dias 6 a 8 de março, através de uma Feira de Talentos promovida pelo projeto “Artesão Nota 1000”. A programação envolve oficinas de artesanato, lançamento de livro e apresentações artísticas de diversos grupos culturais.

O evento é gratuito e acontece no prédio da Sudam, no bairro do Marco, em Belém, a partir das 9h da manhã. Além do caráter cultural e de homenagem às mulheres, a programação vai oferecer a venda de diversos produtos de artesanato. Toda a renda arrecadada será doada para pacientes renais crônicos, que estão internados nos hospitais Santa Casa, Ophir Loyola e Abelardo Santos.

A organizadora da Feira de Talentos, Rose Marie, trabalha na organização de programações culturais há muitos anos. Ela afirma que o evento é amplamente abraçado pela comunidade artística.

“Essa feira vem puxada pela parte cultural, e também do momento de homenagear as mulheres, nossas parceiras e todas as pessoas que estão envolvidas com a gente. É bonito ver tanta gente se doando, vários artistas envolvidos em um evento realmente de solidariedade, cultura e valorização das mulheres”.

O público do evento poderá adquirir diversos produtos que estarão à venda (Foto: Divulgação)

O público presente na Feira de Talentos estará em constante animação graças às diversas apresentações artísticas no evento, entre elas: Cia de Dança Clara Pinto, Boi de Máscara Veludinho, Grupo Parafolclórico, Frutos do Pará, Merengueiros, participação de algumas Rainhas das Rainhas 2024 entre outras atrações.

Boi de Máscara Veludinho é um dos grupos culturais que participa da programação (Foto: Divulgação)

Rose Marie destaca que a realização do evento também só é possível graças à grande diversidade de mulheres, que atuam e trabalham em diversas frentes para enriquecer a programação de atrações.

“O evento é uma grande celebração para as mulheres que realmente se doam, mulheres do Rainha das Rainhas, mulheres de grupos culturais, artistas de artesanato, são muitas. Nossas mulheres estão muito envolvidas nessas áreas sociais, porque a mulher tem mais sensibilidade, um cuidado maior, e por isso temos que valorizar cada uma delas”, salienta a organizadora.

Lançamento do livro 'O Menino que Roubava Mangas'

'O Menino que Roubava Mangas' é o primeiro livro da autora (Foto: Divulgação)

Integrando a programação do evento, foi realizado, na quarta-feira (06), o lançamento do livro “O Menino que Roubava Mangas”, o primeiro livro da escritora Ana Paula Catete. Ela afirma que a ideia para escrever a história surgiu durante uma viagem que ela fez para a África, em 2021.

Na viagem eu sempre me perguntava qual era o verdadeiro motivo de eu estar indo à África, eu queria ter um propósito, e quando cheguei lá, identifiquei que quase 90% do livro estava ali. Entrei em um local e percebi todos os itens que precisavam estar no livro, liderança, sabedoria, resiliência, estavam todos naquela sala”, relata a escritora.

Segundo Ana Paula, o livro, que trata sobre empreendedorismo e reflexões diversas sobre a vida, também é destinado para mulheres que desejam abrir o próprio negócio. Como homenagem ao Dia Internacional da Mulher, ela deseja que mesmo diante de muitos desafios, as mulheres continuem perseverantes.

“A mulher tem vários desafios. Ela é mãe, dona de casa, empreendedora, às vezes ela está muita sob pressão, mas eu acredito que somos iguais a uma fênix, a gente renasce, dá a volta por cima, põe uma maquiagem no rosto e vai de novo pra batalha. Que a gente seja cada vez mais fortes e não desistamos diante das dificuldades e dos desafios que a vida impõe”

Na sexta-feira (8) a autora do livro “O Menino que Roubava Mangas” estará participando do evento novamente. Quem quiser adquirir a obra pode entrar em contato diretamente pelo fone: (91) 98243-0715

Serviço:

Feira de Talentos em comemoração ao Dia Internacional da Mulher

Data: 06 a 08 de março

Local: prédio da Sudam (Tv. Antônio Baena, 1113 - Marco)

Horário: De 9h às 17h