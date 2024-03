Evento debate sobre empreendedorismo criativo feminino na Amazônia

Nos dias 08 e 09 de março, o Sesc Ver-O-Peso será palco do evento "Tudo Delas", uma iniciativa dedicada a destacar e promover o papel das mulheres criativas nos negócios, especialmente na região amazônica. O evento, idealizado pela artista e empreendedora Naime, reunirá cinco mesas de debates compostas por seis a sete convidadas do ramo das artes, abordando temas que vão desde música, cultura popular, audiovisual, moda, fotografia, comunicação até artes visuais, tudo sob a ótica da vivência feminina no mercado de trabalho.

O principal objetivo do projeto, conforme explicado por Naime, é democratizar o acesso ao conhecimento e proporcionar reflexões sobre empreendedorismo de forma acessível. Que desde 2019, eu comecei a desenhar o que viria se tornar o “Tudo Delas”. A ideia é poder proporcionar conhecimento e reflexões de forma gratuita, acessível. Porque nem todo mundo tem acesso, nem todo mundo pode pagar um curso caríssimo para empreender, aprender como funciona. No entanto, também temos as experiências de mulheres que já estão com suas empresas grandes, projetos em execução, estão gerenciando suas carreiras. E essa troca que o Tudo Dela propõe”, explicada a idealizadora

O evento visa oferecer gratuitamente informações, ferramentas e experiências, tanto para aquelas que estão começando quanto para aquelas que já têm empreendimentos consolidados. Além disso, busca-se criar conexões entre mulheres criativas, impulsionando seus negócios e projetos culturais.

"Tudo Delas" também busca fomentar negócios nas artes, promover aprendizados e fortalecer mulheres empreendedoras, especialmente aquelas provenientes de comunidades periféricas. Com uma programação diversificada, o evento contará com a participação de renomadas artistas locais, como a cantora Alba Maria, proporcionando não apenas debates, mas também momentos de celebração da cultura e da arte produzida por mulheres na Amazônia.

"Através da arte, podemos trazer transformação e impacto positivo. Este evento é apenas o começo de um sonho maior, e estamos todos construindo juntos", destacou Naime, ressaltando o papel fundamental das artistas Catarina Drago, Camila Castro e Melina Foro na realização e produção do evento.

As inscrições para participar do "Tudo Delas" estão disponíveis online, através do link divulgado nas redes sociais do evento (@tudodelasartes), oferecendo uma oportunidade única de aprendizado, networking e empoderamento para mulheres criativas e empreendedoras da região.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

DIA 08/03 - SEXTA

14:00 Mostra Audiovisual Negritar

14:30 – Abertura: Naieme, apresentação do evento e equipe de produção

15hrs – MESA 1: A Arte é Meu Negócio - como é ser mulher nesse mercado? Com Aíla; Paula Guerreiro (Espaço Cultural Apoena); Joelle Mesquita; Cristiane Martins (Amazônia Ancestral); Clóris Figueredo (Ná Figueredo); Ixe Tai; Tiane Melo (Manga Poética); Mayara Coelho (Negritar).

Mediação: Trisha Guimarães

16:30hrs – MESA 2: Como é empreender na música? Nuances da Carreira Musical

Com Hellen Patrícia, Valéria Paiva, Letícia Moura; Dj Jaque Sainha; Roberta Brandão; Melina Foro; Sonia Ferro, Jessyca Meireles.

Mediação: Anna Suav

18:00 Coffee Break

19hrs Show Alba maria

DIA 09/03 SÁBADO

14:00 mostra Audivisual Negritar

14:30 – MESA 3: Quem vê o close não vê o corre - desafios, belezas e alegrias do empreender.

Com Virgínia Portugal e Davi Azevedo (Mercado Autoral Belém); Flávia Leal (Rede Mulher Empreendedora); Rafaela Travassos; Cyntia Suelen (nega neguinha); Karla Malaika (StudioBlack).

Mediação Isabela Pamplona (Bella pra Jesus)

15:30 - MESA 4: A Importância do Comunicar - Como me posicionar no mercado?

Com Camila Cardoso; Camila Alves; Tereza Maciel, Raquel Ferreira (Monotour); Tayana Pinheiro (Clartê Filmes); Mayra Casttro; LudimilaHeringer. Mediação Julia Passos

16:30- MESA 5: Sabedorias Amazônicas - Potencializando Meu Negócio e meu fazer Artístico à partir da minha Cultura e da minha raiz

Com Milena Gomes, Dani Filgueiras; Danielle Souza; Mary Tupiassu; Nice Tupinambá; Kauacy Wajapi; Tainá Marajoara (Iacitatá Centro de Cultura Alimentar); Ettiene Angelim.

Mediação Naieme.

18:00 Coffee Break 19hrs

Show Sesc