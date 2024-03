Estreia nacional do espetáculo ‘Elas Brilham’ marca o Dia Internacional da Mulher em Belém

Na próxima sexta-feira (8), data em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, o Theatro da Paz, em Belém, vai receber a estreia nacional do espetáculo "Elas Brilham - Vozes que Iluminam e Transformam o Mundo". Criado pela dupla Frederico Reder e Marcos Nauer, a peça levará o público a uma jornada musical de empoderamento através das vozes de grandes mulheres da música. As apresentações iniciam na sexta-feira, 8, data de estreia, e seguem de 9 a 10 de março, respectivamente, às 20h e 19h30. Os ingressos estão sendo vendidos pelo site Ticket Fácil.

O musical, que já foi assistido por mais de 100 mil pessoas em 2023, percorre a história da música e de mulheres que marcaram o mundo não só como cantoras, mas também como escritoras, cientistas, atrizes, pintoras, professoras e donas de casa. Com um repertório eclético e vasto, passa desde ao soul music de Aretha Franklin, pelo rock de Rita Lee e Tina Turner, até as vozes contemporâneas de Anitta, Iza e Beyoncé, e o feminejo de Marília Mendonça.

Para o elenco, estão escaladas as atrizes Sabrina Korgut, Ivanna Domenyco, Débora Pinheiro, Diva Menner, Rosana Chayin, Lola Borges e Jullie, que interpretarão ao vivo as canções com banda, levando o público para uma viagem no tempo. Quando às cortinas se abrirem, chega a vez do doc.musical, gênero teatro criado pelo diretor e roteirista, tomar forma, levando linguagens de documentário, teatro e música para dentro do teatro.

Em entrevista ao Grupo Liberal, as atrizes Lola Borges e Jullie, compartilham suas expectativas em participar de um projeto considerado tão significativo. "É um espetáculo que a gente não consegue ficar parado. Além de ser muito prazeroso e emocionante transmitir as histórias dessas mulheres vendedoras", afirmou Lola.

Borges destacou a importância de passar uma mensagem de poder feminino, ressaltando o objetivo de mostrar às mulheres sua própria força e capacidade de conquistar o que desejam. Com entusiasmo, Lola contou à equipe de reportagem que os envolvidos preparam uma homenagem ao público paraense: "Estou muito ansiosa para cantar na parte em que homenageamos a Joelma, o momento de mais brasilidade do espetáculo, principalmente por estarmos em Belém".

Jullie, por sua vez, frisou a animação em retornar o espetáculo e a oportunidade de levar a turnê nacional para o Theatro da Paz. "É sempre uma felicidade poder viajar com um espetáculo e levar a mensagem pelo Brasil afora", disse a artista, que pisará pela primeira vez em Belém.

Por isso, grande é expectativa de Jullie para a interação com o público paraense e a mesma antecipa a descoberta dessa conexão. "Vou descobrir como se dá essa conexão fazendo. Acho que vai ser muito gostoso", declarou.

Jullie destaca a importância da identificação com o público e a honra de se apresentar em um palco com tanta história: "Acho que um dos pontos altos do espetáculo é o momento em que falamos sobre nossas histórias. Isso nos aproxima do público e gera uma identificação tremenda. É bom sentir que não estamos sós, isso nos dá forças para seguir caminhando".

Após a estreia do “Elas Brilham” em Belém, a turnê seguirá para outras cidades brasileiras, incluindo Fortaleza (15 a 24 de março); Recife (29, 30 e 31 de março); Salvador (5, 6 e 7 de abril); Brasília (12, 13 e 14 de abril); Goiânia (19, 20 e 21 de abril); Campinas (26 de abril a 5 de maio); Santos (17, 18 e 19 de maio); Porto Alegre (31 de maio a 1 de junho) e Petrópolis (7, 8 e 9 de junho).

A turnê 2024 do espetáculo tem apoio institucional do Grupo Mulheres do Brasil, um movimento suprapartidário fundado em 2013, visando estimular a participação feminina em todos os espaços de poder que envolvam a tomada de decisões em prol do desenvolvimento do Brasil. A peça é apresentado pela BRASILPREV, tem patrocínio da Momenta Farmacêutica, UNISYS e Teleperformance e tem o apoio da Prosegur, CSU.

SERVIÇO

Espetáculo “Elas Brilham”

Data: 8, 9 e 10 de março;

Horário: sexta e sábado às 20h; domingo às 19h30;

Local: Theatro da Paz.