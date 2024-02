Espetáculo “Elas Brilham” chega a Belém no Dia Internacional da Mulher

Para celebrar o Dia Internacional da Mulher em grande estilo, o espetáculo "Elas Brilham - Vozes Que Iluminam E Transformam O Mundo" dará início à sua turnê nacional no emblemático Theatro da Paz, em Belém, nos dias 8, 9 e 10 de março.

O musical foi criado por Frederico Reder e Marcos Nauer, responsáveis pelos aclamados sucessos "60! Década de Arromba", "70? Década do Divino Maravilhoso" e "80 A Década do Vale Tudo", "Elas Brilham" faz parte do novo gênero teatral doc.musical. O estilo inovador mescla documentário, teatro e música para narrar grandes acontecimentos ao longo da história da humanidade.

“O doc musical sempre segue uma cronologia. Vamos contando a história ano a ano. No Elas Brilham, nós escolhemos os gêneros musicais e como as mulheres se destacaram, criaram e transformaram a música no mundo”, explica Marcos Nauer.

Marcos também conta sobre a originalidade do espetáculo: “O ‘Elas Brilham’ foi escrito por mim, dirigido pelo Frederico Heder, mas co-criado com as sete atrizes do elenco. Então, há uma participação quase que 100% de criação do espetáculo, do roteiro, da escolha das mulheres a serem homenageadas, tudo isso feito em conjunto com as atrizes, então é um espetáculo muito autoral”.

A obra homenageia mais de 200 mulheres que marcaram e marcam a indústria musical no mundo todo, mas apenas 7 delas são as protagonistas do musical: Aretha Franklin, Elis Regina, Beyoncé, Tina Turner, Ângela Maria, Whitney Houston e Madonna

Para ele, o maior desafio é a escolha das músicas. “O maior desafio é a escolha do repertório, sem dúvida. Mas a gente sempre escolhe músicas que emocionam e que o público saiba cantar, que o público conheça e que o público se identifique. Então, isso torna ele um espetáculo muito popular”, finalizou.

Assistido por mais de 100 mil pessoas em 2023, "Elas Brilham" apresenta sete talentosas artistas mulheres que conduzem o público por uma viagem musical no tempo. O espetáculo apresenta a história da música retratando artistas de várias gerações e gêneros musicais desde o soul de Aretha Franklin até o rock de Rita Lee e Tina Turner, passando pelo talento de Elis Regina, as composições autorais de Dona Ivone Lara, a voz eterna de Whitney Houston até o pop de Madonna e o feminejo de Marília Mendonça. As artistas proporcionam uma imersão na história de mulheres extraordinárias, representadas por suas músicas.

Marcos também destaca a diversidade cultural br asileira, rica em expressões musicais, neste espetáculo e de que forma promove a cultura brasileira. “Este é um musical 100% original, um musical criado no Brasil, feito por brasileiras e brasileiros, valorizando a nossa música e também a música internacional, mas com o nosso carisma, com a nossa inteligência criativa, com o nosso estilo brasileiro de emocionar as pessoas”.

O ‘Elas Brilham’ promete tocar, emocionar e também fazer seu público refletir. E Marcos fala sobre qual mensagem deseja deixar para os espectadores. “Nós queremos que as pessoas se emocionem, divirtam-se, é um espetáculo leve, alegre, feliz, mas que também faz pensar e colocar essas artistas, artistas que criaram e transformaram mesmo a forma de fazer arte no mundo, dando a elas a sua importância, o seu significado, o seu destaque”.

Após a apresentação em Belém do Pará, a turnê seguirá por diversas cidades do Brasil, incluindo Fortaleza, Recife, Salvador, Brasília, Goiânia, Campinas, Santos, Porto Alegre e Petrópolis.

O espetáculo conta com o patrocínio da BRASILPREV, MOMENTA FARMACÊUTICA, UNISYS e TELEPERFORMANCE, além do apoio da PROSEGUR e CSU. Uma experiência musical única que homenageia e celebra a contribuição das mulheres ao longo da história. Imperdível.

“Elas Brilham” chega a Belém em março. Serão 3 sessões, nos dias 8, 9 e 10 de março. Na sexta e sábado às 20h e no domingo às 19h30. Os ingressos podem ser comprados pelo site ticketfacil.com.br.

Serviço:

“Elas Brilham - Vozes Que Iluminam E Transformam O Mundo"

Data: 08, 09 e 10 e março

Horário: Sexta e sábado às 20h e no domingo às 19h30

Local: Theatro da Paz - Praça da República, Rua da Paz, s/n, Centro, Belém - PA

lngressos: https://www.ticketfacil.com.br/eventos/tp-elas-brilham.aspx