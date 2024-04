Casa de Saúde da Família da Condor é reformada e retoma atendimento após furto

O prédio onde funciona a Casa de Saúde da Família do bairro da Condor, em Belém, passou por reforma e foi reaberto para o atendimento na manhã desta quarta-feira (24). A unidade passou por instalação de climatização e melhorias nos consultórios, farmácias e alas administrativas após ficar cerca de três semanas interditada devido ter sido alvo de um furto no início do mês de abril deste ano. Durante as obras, o atendimento à população foi transferido para a UBS Portal da Amazônia e Jurunas.

(Imagem: Agência Belém)

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), aproximadamente 32 mil pessoas serão beneficiadas com as melhorias no espaço. Em funcionamento desde dos anos 2000, a unidade passou pela primeira vez por uma grande reforma. Segundo a Sesma, ocorreram manutenções na cobertura e forro, adequações das instalações elétricas, instalação de ar-condicionado, reforma dos banheiros e cozinha, revitalização da fachada, paisagismo, pintura completa, acessibilidade, recuperação da calçada externa, acesso à internet em todos os consultórios, novos mobiliários e reformas e aquisição de novos equipamentos.

Além disso, para garantir ainda mais segurança para os profissionais que atuam na unidade e também para os pacientes, foi solicitado o reforço de rondas policiais e da Guarda Municipal de Belém (GMB) no entorno da UBS, especialmente no período da noite.

Melhorias

O secretário municipal de Saúde, Pedro Anaisse, acompanhou a reabertura da unidade e ressaltou que ficou muito satisfeito em ver a unidade da Condor, que foi inaugurada na sua primeira gestão como titular da Sesma, totalmente reformada. “Essa unidade de saúde foi entregue nos anos 2000, na gestão do prefeito Edmilson e minha, como secretário de Saúde de Belém, e é uma alegria muito grande por estar de volta, retomando esse trabalho, principalmente neste momento, que estamos reestruturando o modelo assistencial da rede de saúde municipal, através do Programa Família Mais Saudável", declarou.

Pedro Anaisse, secretário de Saúde, durante a reabertura da Casa de Saúde da Família da Condor (Imagem: Agência Belém)

Para a gerente da Casa de Saúde da Condor, Lacione Quaresma, a revitalização era tudo o que a comunidade precisava. “É um grande ganho para as famílias do bairro e também para a saúde do município. A comunidade precisava desse acolhimento e conforto que agora iremos oferecer, nossa cidade é muito quente, tínhamos ambientes que não estavam climatizados e as pessoas reclamavam, e a agora a realidade é outra. Esse é um compromisso da nossa gestão e que temos trabalhado com foco e seriedade para avançarmos cada dia mais”, destaca.

A unidade de saúde da Condor oferta atendimentos médicos e de enfermagem, vacinas, atendimentos odontológicos, testes rápidos, consultas especializadas, com médico pediatra e ginecologista, além de coleta de PCCU e testes rápidos de IST´s.