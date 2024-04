UBS da Condor é furtada e atendimento ao público fica suspenso, em Belém

A Unidade Básica de Saúde do bairro da Condor foi invadida e furtada durante o fim de semana. Devido ao problema, o atendimento na UBS ficará suspenso para a realização de um levantamento do que foi furtado e reorganização do espaço. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma), as pessoas que estão cadastradas no local ou que precisem de atendimento médico serão encaminhadas para outras unidades mais próximas.

Não há mais detalhes sobre o dia que a invasão e furto ocorreram ou quais materiais e equipamentos foram levados do local durante a ação criminosa. As UBS do Portal da Amazônia e Jurunas irão receber o público que necessite de atendimento. As pessoas que iriam passar por consultas e realização de exames na unidade serão reagendadas para nova data.

A Sesma já notificou às instituições de segurança pública sobre o ocorrido e solicitou reforço de rondas policiais e da Guarda Municipal de Belém (GMB) no entorno da UBS, especialmente no período da noite. Um comunicado será repassado à imprensa e pacientes quando os atendimentos na unidade forem retomados.