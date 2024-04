Testes de malária e outros serviços de saúde são oferecidos em ação neste sábado, em Icoaraci

Belém registra 3.836 casos de malária em 2024, conforme balanço divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) nesta sexta-feira (26). Desse total, 20 foram positivos de proveniência de fora do município (positivos importados). Como forma de conscientização, a Sesma realiza o dia “D” de combate à malária com testes gratuitos de detecção da doença neste sábado, das 8h às 13h, no Espaço Cultural do distrito de Icoaraci, em Belém.

A programação marca o Dia Mundial de Luta contra a Malária, celebrado anualmente no dia 25 de abril, conforme instituído pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Também serão ofertados outros serviços gratuitos de saúde. Dentre eles: testes de doença de chagas e covid-19; atendimento médico; teste de glicemia; testes rápidos para sífilis, HIV e hepatite; aferição de temperatura corporal e vacinação contra febre amarela, hepatite B e difteria; além de abordagem educativa com uso de folders.

Serviços para PETs

Ao longo da ação, também serão disponibilizados serviços para PETs. A equipe do Centro de Controle de Zoonoses(CCZ) da Sesma participa da iniciativa, ofertando vacinação antirrábica, agendamentos para castração de cães e gatos e desratização.

Notificações de malária em Belém

Segundo os dados do Sistema de Informações de Vigilância Epidemiológica da Sesma, foram notificados 10.367 casos de malária em 2023, sendo 63 positivos vindos de fora de Belém (importados). No ano de 2022, foram notificados 10.788 casos, sendo 123 positivos, dos quais 68 importados e 55 de contaminação no próprio estado (positivos autóctones).

Como é transmitida a malária?

A transmissão da malária se dá por meio da picada da fêmea do mosquito do gênero anopheles, infectada por uma ou mais espécies de protozoários do gênero plasmodium. O mosquito anofelino também é conhecido como carapanã, muriçoca, sovela, mosquito-prego e bicuda. Estes mosquitos são mais abundantes ao entardecer e ao amanhecer.

Sintomas

Os sintomas da malária são: febre alta, calafrios, tremores, sudorese e dor de cabeça (que podem ocorrer de forma cíclica). Os primeiros sintomas costumam aparecer de 10 a 15 dias após a picada do mosquito. A Sesma reforçou que o tratamento é gratuito e, em caso de suspeita, é recomendável procurar atendimento nas Unidades Básicas de Saúde.

O atendimento também está disponível no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) e nas Casas de Endemias dos Distritos de Mosqueiro, Outeiro e Cotijuba. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h. A Sesma também informou que um laboratório está disponível 24 horas, localizado na Fundação Santa Casa de Misericórdia, onde são realizados testes de diagnóstico rápido da malária.

Serviço:

Dia “D” de combate à malária

Dia: 27 de abril

Local: Espaço Cultural de Icoaraci

Horário: das 8h às 13h