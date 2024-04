TRE-PA realiza atendimento voltado para pessoas com deficiência neste sábado

O Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) realizará, neste sábado (27), uma ação de atendimentos voltadas especialmente para eleitores com deficiência, com o objetivo de reforçar a regularização cadastral antes do fechamento do cadastro eleitoral, que acontece no próximo dia 8 de maio.

Os atendimentos vão acontecer de forma presencial, de 8h às 14h, no Núcleo de Atendimento ao Eleitor (NAE), localizado na Travessa Pirajá, s/n, no bairro da Pedreira. No local, estarão disponíveis todos os serviços para garantir a votação nas Eleições 2024.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) A duas semanas para o fim do cadastro eleitoral, procura pela regularização do título aumenta]]

A diretora-geral do TRE do Pará, Nathalie Castro, ressalta o propósito da iniciativa. “A Justiça Eleitoral do Pará, sensível à necessidade de atendimento com mais conforto aos eleitores com deficiência, reservou o dia 27 de abril para esse atendimento exclusivo”. O objetivo é fomentar a participação ativa das eleitoras e dos eleitores com deficiência no processo eleitoral e realçar a importância da sensibilidade no atendimento para o pleno exercício da cidadania.

O TRE-PA solicitou o apoio da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), Associação Paraense das Pessoas com Deficiência (APPD) e o Projeto TEA: Inclusão, desenvolvimento e autismo na Amazônia.