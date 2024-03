Justiça Eleitoral lança campanha para cadastro de jovem eleitor

A Justiça Eleitoral lançou, nesta segunda-feira (18), uma campanha para incentivar jovens entre 15 e 17 anos a fazerem o alistamento eleitoral. Chamada “Semana do Jovem Eleitoral 2024”, a iniciativa também é voltada para aqueles que são obrigados a votar pela primeira vez, ou seja, brasileiros que completam 18 anos antes das eleições, marcadas para 6 de outubro (primeiro turno) e 27 de outubro (segundo turno).

A Justiça Eleitoral afirma que, entre janeiro e fevereiro deste ano, mais de 417 mil jovens entre 15 e 17 anos solicitaram a primeira via do título de eleitor. O adolescente de 15 anos já pode se alistar caso complete 16 anos, idade mínima para votar, até o dia do primeiro turno.

A mobilização costuma ocorrer entre os meses de março e abril, algumas semanas antes do fechamento do período de alistamento eleitoral antes da eleição. Neste ano, a data limite para tirar o título de eleitor é 8 de maio. Após esse dia, o cadastramento de eleitores fica fechado até depois do pleito.