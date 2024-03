Evento do TRE do Pará discute segurança cibernética da Justiça Eleitoral

O Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) realiza desde a segunda-feira (4) o "Immersion Week Big-IP F5", evento sobre Segurança Cibernética da Justiça Eleitoral que se estende até a próxima sexta-feira (8). O objetivo é oferecer aos participantes uma compreensão do Portal de Sistemas (Access Policy Manager - APM), baseado na solução BIG-IP F5, desenvolvida para prevenir ataques cibernéticos.

Representantes de 19 Tribunais de todo o Brasil estão presentes no evento, juntamente com 24 profissionais da área, incluindo engenheiros da fabricante da solução F5 e da empresa NTSEC, contratada pela Justiça Eleitoral para implantar a solução.

O evento é resultado de uma apresentação conduzida pela Secretaria de Tecnologia da Informação do TRE do Pará durante o último Encontro de Presidentes - Coptrel, ocorrido em Pernambuco.

A abertura da reunião em Belém foi realizada online pelo presidente do TRE do Pará, desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, que falou de sua satisfação com a realização do evento: "Recebemos vocês aqui de braços abertos. Sei da importância dessa reunião técnica para segurança da Justiça Eleitoral, por isso desejo um bom evento, que ele seja muito promissor e produtivo".

Ideia é difundir colaboração em busca de soluções

O secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal, Felipe Brito, também deu as boas-vindas aos presentes e destacou a importância do encontro: "A ideia do evento vem justamente ao encontro da necessidade de que essas ilhas de excelência existentes na Justiça Eleitoral passem a interagir mais, colaborar e somar soluções".

Ele ressaltou ainda que a segurança da informação é tão crucial quanto a inovação, enfatizando a importância de ferramentas como a de cibersegurança apresentada durante a semana.