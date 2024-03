Prefeitura de Baião busca implantação de primeira agência da Caixa Econômica no município

Uma comitiva da Prefeitura de Baião, no nordeste paraense, esteve reunida, na manhã desta segunda-feira (4), com o superintendente da Caixa Econômica no Pará, para buscar um acordo para a implantação da primeira agência do banco no município. A implantação da agência já foi autorizada, no entanto, entraves como a licitação de aluguel e a falta de recursos humanos impedem a efetivação do processo.

Com uma população de 52 mil habitantes, o deslocamento para agências de outras cidades dificulta o acesso aos benefícios de programas sociais. De acordo com o prefeito de Baião, Dr. Lourival Menezes Filho, conhecido como Dr. Loca, a despesa mensal do município com o governo federal é de aproximadamente R$ 100 milhões. A cerca de 300 km daqui da capital paraense, Baião possui uma alta demanda da Caixa.

"É inviável um município como o nosso, de 52 mil habitantes, não ter uma agência da Caixa Econômica, sendo que existem eventuais pagamentos em nosso município que geram em torno de R$ 100 milhões, e essa população tem que sair para outras outras cidades onde tem a Caixa. Entre essas cidades está Cametá, que está a uma distância grande do nosso município; Tucuruí, a 140 km; Igarapé-Miri, a 120 km", relata o prefeito municipal de Baião, Dr. Lourival Menezes Filho, conhecido como Dr. Loca.

O município conta com apenas um centro lotérico para jogos e apostas. "No dia de pagamento, esse centro faz uma fila quilométrica. E nesse contexto, todos nós temos gestantes, idosos, mãe com criança no colo. São populações ribeirinhas que se deslocam para a cidade e eles têm muita dificuldade. Chegam a sair às cinco horas da manhã da casa deles para serem atendidos duas horas da tarde, três horas da tarde. A gente busca com essa tratativa amenizar esse sacrifício, dessa caminhada longa, árdua, que eles fazem do lugar deles para a cidade, na tentativa de buscar os auxílios assistenciais do governo federal", explica o prefeito.

Um concurso público, previsto para agosto deste ano, fará parte da implantação da agência da Caixa Econômica na cidade. As vagas foram ofertadas por polo, sendo o município de Baião incluso no polo da região de Cametá.

"O retorno deles é que eles garantem que, brevemente, a Caixa irá se implantar em nosso município. Eles só estão aguardando a resolução do concurso público. O município até sugeriu que a prefeitura pagasse o aluguel do prédio. E essa foi minha proposta que levei para os superintendentes. Se for a questão de aluguel, a prefeitura irá arcar com aluguel", afirma.

Para o prefeito, os ganhos com a implantação da agência serão gigantescos para o município. "Nós vamos fortalecer o comércio local, porque esses segurados acabam migrando para outras cidades e acabam gastando o recurso lá. Nós perdemos ICMS e perdemos o fortalecimento do nosso comércio local, além da questão da viagem. Quando eles viajam, eles estão sujeitos a assalto, acidente de carro, entre outros riscos"

Mobilização

O Ex-prefeito e professor Newton Lobo de Faria, conhecido como Saci, conta que a população de Baião já está mobilizada nessa busca ativa. "Entregamos hoje na Caixa, um abaixo-assinado com aproximadamente cinco mil assinaturas. Também se ganha com a aproximação dos serviços que a caixa oferece, principalmente dos programas sociais do governo federal com a nossa população, que muitas vezes deixa de acessar esses benefícios por conta do distanciamento para obtê-los", declara.

Baião possui 37 comunidades quilombolas que são beneficiadas com diversos programas sociais. "Por exemplo, de Bolsa Família, em torno de 5 mil famílias de Baião são beneficiárias. A Agência da Caixa Econômica, hoje em dia, é, sem dúvida nenhuma, uma obra de grande valor, de grande importância para a inclusão social e o desenvolvimento sustentável da nossa iniciativa", destaca.

As principais gerações de renda e movimentação de economia do município são "a agricultura familiar, a pimenta do reino, a pesca artesanal e o papel importantíssimo dos programas sociais, uma grande referência do ponto de vista da economia", conclui o ex-prefeito.

Procurada pelo Grupo Liberal, a Caixa Econômica não se posicionou sbre o assunto até o momento.

*Eva Pires, estagiária, sob supervisão de Emilly Melo, repórter do Núcleo de Política