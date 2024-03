Superterça: entenda o que dia de hoje pode representar para as eleições nos EUA

A chamada “superterça” acontece hoje (5) nos Estados Unidos e marca um passo importante para as eleições presidenciais do país deste ano. Milhões de americanos vão às urnas, em 15 estados de todos os fusos horários dos EUA, definir os candidatos dos partidos que vão disputar o cargo máximo do Executivo.

As votações acontecem desde o Alasca e Califórnia ao Colorado, Minnesota e Carolina do Norte. Ao final, a expectativa é de que Joe Biden e o ex-presidente Donald Trump acumulem um grande número de delegados e disputem a presidência.

As primárias de hoje são a última oportunidade para a ex-governadora da Carolina do Sul, Nikki Haley, se manter na disputa republicana e desacelerar Trump. Na ponta democrata, Biden tem dois concorrentes, mas continua como grande favorito.

Os destaques nas primárias desta “superterça” são os estados da Califórnia e Texas, que possuem os dois maiores colégios eleitorais do país. As eleições presidenciais do país estão marcadas para o dia 5 de novembro.

Nesta terça-feira, estão em jogo 874 delegados de um total de 2.429 que escolherão o candidato do Partido Republicano na convenção de julho. No lado democrata, os votos de 1.420 delegados estarão na disputa.