EUA: Trump amplia vantagem sobre Biden para 5 pontos, diz nova pesquisa

A oito meses das eleições presidenciais nos Estados Unidos, o ex-presidente Donald Trump (Republicano) está à frente nas pesquisas eleitorais. Trump lidera com 48% das intenções de voto, contra 43% de Biden. Os dados são de uma pesquisa divulgada neste sábado (2), realizada pelo jornal The New York Times em parceria com o Sienna College.

Em comparação com a última pesquisa, realizada em dezembro do ano passado, o resultado mostra crescimento na diferença entre os prováveis candidatos à corrida pela Casa Branca. À época, Trump já liderava com 46% das intenções, mas Biden estava mais próximo, com 44% de preferência do eleitorado.

Na pesquisa divulgada neste sábado, 10% dos americanos não souberam ou se recusaram a responder. Além disso, o levantamento indica que a desaprovação ao governo Biden atingiu 47% – o maior índice já registrado em todas as pesquisas feitas pelo mesmo grupo (New York Times e Siena College) desde que assumiu a presidência, em 2021.

O desempenho do democrata também foi avaliado. De cada quatro eleitores que participaram da pesquisa, apenas um acredita que o país segue na direção correta, e mais que o dobro dos consultados na pesquisa anterior acreditam que as políticas de Biden os prejudicaram pessoalmente.

Com relação ao apoio dos eleitores, 83% das pessoas que votaram em Biden em 2020 dizem que manterão o voto, sendo que 10% afirmaram que mudarão para Trump. Já o ex-presidente republicano mantém 97% do seu eleitorado fiel para as próximas eleições, diz a pesquisa.