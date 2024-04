Biblioteca itinerante empresta livro de graça neste sábado, no Satélite, em Belém

No próximo sábado (27/04), o público do conjunto Satélite, em Belém, recebe mais uma edição do projeto "Viajando com as Letras", que leva uma biblioteca itinerante em espaços públicos do conjunto com estantes de livros para empréstimo gratuito. A ação será na Igreja do Bom Remédio, a partir das 16h. Também serão realizadas contações de histórias ao vivo, leitura de contos, varal de poesia, exposição de quadrinhos e amostra de fotos antigas.

Essa será a segunda edição do projeto em 2024, contando com uma equipe de vários profissionais, como contadores de histórias, intérpretes de Libras, mediadores de leitura, poetas, rappers, músicos e atores.

O projeto foi contemplado pela Lei Paulo Gustavo, que pretende o fomento de atividades e produtos culturais. A realização terá duração de cinco meses.

O empréstimo é concedido com um prazo de 30 dias para a devolução, que deve ser realizada no local onde o livro foi emprestado. "Entregamos junto com o livro o endereço de devolução", afirma Idelfonso do Canto, coordenador do projeto.

Surgimento do projeto

O "Viajando com as Letras" surgiu em meio ao isolamento social da pandemia e ganhou força a partir de janeiro de 2022 com média de duas ações por mês. São mais de 500 livros, quase todos catalogados e de várias temáticas

Serviço

Viajando com as Letras - um projeto de incentivo à leitura

Data: 27 de abril de 2024

Local: Igreja do Bom Remédio, Conjunto Satélite, WE 6, n° 455 - bairro do Coqueiro, em Belém

Horário: a partir das 16h

Instagram para mais informações: @viajandocomasletras

Contato: 98475-6848

Lucas Quirino, estagiário sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade.