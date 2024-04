3ª edição da Festa Literária de Mosqueiro será apresentada na próxima terça-feira (30)

A 3ª edição da Festa Literária de Mosqueiro (FLIM) será lançada na próxima terça-feira (30), na Vila Formosa, na Praia do Chapéu Virado. O evento é organizado pelo Coletivo Escritores da Praia em parceria com o Grupo Interdisciplinar de Pesquisa em Arte, Cultura e Educação (GIPACE) do Instituto Federal do Pará (IFPA). A Festa já está com inscrições abertas para escritores, acontecerá de 28 de maio a 1º de junho na Praça da Vila.

Inspirada na Festa Literária de Paraty, o evento literário deve ser uma vitrine para as riquezas naturais e culturais da bucólica ilha, oferecendo uma programação diversificada com literatura, música, dança, teatro, artesanato e discussões sobre turismo e sustentabilidade. O lançamento vai contar com uma programação especial para apresentar o projeto a escritores, artistas e interessados.

"A Festa Literária não apenas busca valorizar a produção cultural e literária de Mosqueiro e região, mas também fortalecer a posição do distrito como um destino turístico valioso. Serão dias de imersão cultural na bucólica Ilha de Mosqueiro, celebrando a literatura e as artes em harmonia com a natureza", comenta o professor Lairson Costa, coordenador da FLIM e membro do IFPA.

A FLIM vai acontecer dos dias 28 de maio a 1º de junho, na Vila de Mosqueiro, e lá os escritores terão a oportunidade de participar das tendas literárias, onde poderão lançar e expor suas obras para venda. As inscrições para submissão de obras estarão abertas até 10 de maio e poderão ser feitas através de formulário virtual, disponível no perfil do evento no Instagram (@festaliterariademosqueiro).

O objetivo da FLIM é valorizar a produção cultural e literária local, promover a leitura na rede de ensino público de Mosqueiro e facilitar o intercâmbio entre os escritores participantes. Para esta edição, além dos membros do Coletivo Escritores da Praia, estão confirmadas as participações de Juracy Sequeira, Daniel Leite, Edgar e Edyr Proença, e do poeta João de Jesus Paes Loureiro.

Graciliano Ramos Milhomem será o homenageado desta edição da Festa Literária. Residente em Mosqueiro desde a década de 1970, Milhomem é natural de Riachão, no Maranhão, e se estabeleceu como uma figura importante na comunidade, contribuindo significativamente para o enriquecimento cultural da ilha.

O evento também abordará questões relacionadas ao turismo, desenvolvimento e sustentabilidade, discutindo os impactos da pandemia de Covid-19 e explorando caminhos para a recuperação econômica. Além disso, estão previstas rodas de conversa sobre o papel das mulheres na cultura paraense, leituras dramatizadas e discussões sobre os desafios do turismo sustentável em Mosqueiro.

Serviço:

Lançamento da 3ª FLIM – Festa Literária de Mosqueiro

Local: Vila Formosa – Adalberto Augusto Afonso, 675 – Praia do Chapéu Virado

Data: 30 de abril

Hora: 19h