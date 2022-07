História do Hotel Farol de Mosqueiro se transforma em livro

As memórias de uma das primeiras famílias da ilha de Mosqueiro, distrito de Belém, idealizadores de um dos hotéis mais conhecidos da ilha – o Hotel Farol – se transformou em três livros. A coleção “Hotel Farol: História e Memórias" mostra o crescimento de uma família relacionada intimamente com o surgimento do hotel desde a fundação até os tempos atuais. O lançamento será neste domingo, dia 3, a partir das 10h, no Salão Nobre do Hotel Farol, em Mosqueiro. A programação tem ainda um tour guiado pelo hotel de mais de 80 anos, apresentação de dança circular e sorteios.

A história do Hotel Farol começa com o amor entre o bragantino Zacharias Mártyres e a portuguesa Adelaide de Almeida no início do século XX. Após se unirem, já que não puderam se casar, pois Zacharias era separado do primeiro casamento, os dois se estabeleceram em Mosqueiro. Ele que era advogado resolveu junto com a mulher comprar um terreno na Ponta da Farol e construir uma casa. O local se transformou no lar da família desde 1930. Lá eles tiveram treze filhos.

Com a legalização dos jogos durante o Estado Novo, Zacharias começou a construir um cassino que acabou se transformando em uma casa de hóspedes, e depois em hotel. Para levantar o empreendimento, que até hoje demonstra imponência, os materiais de construção chegavam de canoa na ilha, e por vezes se perdiam com a subida da maré do rio. Durante os vários anos a construção foi sendo erguida. Hoje é composta pelo prédio central, construído entre 1936 e 1938, o prédio anexo, levantado no final da década de 1930, e o prédio redondo, um polígono de doze faces do final da década de 1940.

O hotel hoje tombado como patrimônio histórico mantém-se vivo e preservado ainda nas mãos da família, que ainda o administra. A fachada externa do prédio central do Hotel Farol foi inspirada na arquitetura europeia do começo do século XX, apresentando elementos do estilo art déco, tais como sobriedade e leveza nas formas geométricas estilizadas, harmonia entre os elementos arquitetônicos e o ambiente, o pátio, a fachada, e, no plano interno, as escadarias.

O livro foi escrito pela neta do casal, a psicóloga Andréa Mártyres de Oliveira e a pesquisadora em Artes Silvia Sueli da Silva. “A ideia de escrever esse livro é bem antiga. Desde pequena escutava que queriam escrever um livro, até tentavam achar uma pessoa. Hoje os filhos estão idosos com mais de 70 anos. A preocupação é que as pessoas que tiveram contato com os protagonistas dessa história já estão idosos. O que a gente queria é que as pessoas que conviveram com eles pudessem contar suas histórias”, explica Andréa.

A pesquisa durou no total sete anos. As memórias foram se avolumando que o que seria para ser um livro se transformou em três. “Por mais que pareça uma história pessoal e de família, é uma história universal do ser humano com transformação e superação. É muito inspiradora”, assegura Andréa. A trilogia pode ser adquirida na editora Paka-Tatu e na livraria Fox.

Lançamento - Coleção "Hotel Farol: História e Memórias",

Data: domingo, dia 03 de Julho

Local: Salão Nobre do Hotel Farol, em Mosqueiro,

Horário: 10h às 14h.

Maiores informações: @livrohotelfarolmosqueiro

Editora: Paka-Tatu

Valor: R$ 200