Defensoria Pública abre atendimento aos torcedores barrados no Mangueirão em Remo e Corinthians

A Defensoria Pública do Pará criou um canal para atendimento às pessoas que se sentiram prejudicadas na partida entre Remo e Corinthians, pela terceira fase da Copa do Brasil de 2023. No duelo, realizado na noite da última quarta-feira (12), milhares de pessoas, que tinham ingressos comprados, foram barradas de entrar no estádio Mangueirão, sob alegação de superlotação do local.

De acordo com a Defensoria, o canal de atendimento será destinado às pessoas hipossuficientes. De acordo com o Código do Processo Civil Brasileiro, o termo é utilizado para designar pessoas que comprovem que não estavam em condições de arcar com custas exigidas para a tramitação de um processo judicial.

Os contatos podem ser feitos ao Núcleo de Defesa do Consumidor (Nudecon), pelo WhatsApp (91) 99342-2925.

Entenda o caso

Na quarta-feira (12) centenas de torcedores foram barrados de entrar no Mangueirão para assistir a partida entre Remo e Corinthians sob o argumento de que o estádio havia chegado a sua lotação máxima. Após a repercussão do caso nas redes sociais, o Remo - mandatário da partida - e o Governo do Pará - responsável pela administração do estádio - se pronunciaram.

Segundo o presidente do Remo, Fábio Bentes, o clube registrou um Boletim de Ocorrência e cobrou respostas dos órgãos responsáveis. O mandatário garantiu que não vendeu ingressos a mais que a capacidade do estádio e que a ordem de proibir a entrada da torcida não partiu do Remo.

Já o Governador do Pará, Helder Barbalho, usou as redes sociais para lamentar o ocorrido e disse que Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel) vai notificar o Remo, responsável pelo aluguel do estádio, comercialização dos ingressos e controle de acesso da torcida.