Governador Helder Barbalho lamenta morte de torcedor em jogo no Mangueirão e garante investigação

Após a confusão fora do estádio Mangueirão que resultou em morte do torcedor do Corinthians, antes do jogo do clube paulista contra o Clube do Remo, pela Copa do Brasil, o governador Helder Barbalho usou as redes sociais para repudiar a violência.

O governador lamentou o ocorrido e garantiu que as autoridades policiais já estão com a investigação em andamento.

"É inadmissível o que aconteceu ontem,em Belém, no jogo entre Remo e Corinthians. Brigas de torcida motivaram a morte de um torcedor, que foi atingido por um rojão. Lamento profundamente e me solidarizo com os familiares da vítima. As autoridades de segurança já investigam o caso.", disse.

Helder também comentou a situação de torcedores que estavam com ingressos e foram barrados de entrar no Estádio Olímpico do Pará.

"Minha solidariedade também com os torcedores de Remo e Corinthians que não conseguiram entrar no Novo Mangueirão, na noite de ontem."