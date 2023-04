Familiares aguardam liberação do corpo do torcedor do Corinthians, em Belém

Familiares do torcedor do Corinthians Rafael Merenciano aguardam, nesta quinta-feira (13), liberação do corpo do rapaz no Instituto Médico Legal. É o que diz a Polícia Científica do Estado do Pará (PCEPA). Ele morreu, na noite desta quarta-feira (12), nos arredores do Estádio Mangueirão, onde Remo e Corinthians se enfrentaram pela Copa do Brasil. A vítima foi atingida por artefatos explosivos na pista do BRT. Até o momento, ninguém foi preso pelo o crime.

Em nota, a PCEPA informou, também, que aguarda os familiares de Rafael para os trâmites legais. "A Polícia Científica informa que aguarda os familiares de Rafael Merenciano para os trâmites legais e liberação do corpo", diz o comunicado.

No Twitter, o perfil oficial do Corinthians disse que " lamenta profundamente o falecimento de Rafael Merenciano, torcedor atingido por artefato explosivo nesta quarta-feira. O clube reafirma que o futebol é um ambiente de paz e repudia todo tipo de violência. Solidariedade aos familiares e amigos de Rafael".