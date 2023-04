Remo: após vitória sobre o Corinthians, Richard Franco despista sobre uso de reservas contra o Caeté

Após a vitória sobre o Corinthians pela terceira fase da Copa do Brasil, o clima nos vestiários do Remo nesta quinta-feira (13) era o melhor possível. Entre os risos e a descontração no treino de reapresentação do elenco, um personagem se destacava: o volante paraguaio Richard Franco. Apesar da "cara de mau", característica de um meia muito marcador, o semblante do camisa 16 do Leão parecia leve. Afinal, foi dele o primeiro gol azulino diante do Timão na última quarta (12).

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

O desempenho de Richard diante dos paulistas foi bom, muito devido ao novo posicionamento do jogador em campo. Acostumado a ser um segundo volante, vindo de terrenos mais atrasados do gramado até o ataque, o paraguaio jogou como um meia-atacante, aberto pela direita, diante do Corinthians. Questionado sobre essa "novidade", o atleta disse que conhecia bem a função.

"Não acredito que seja algo novo pra mim. Eu já joguei várias vezes daquele jeito, por fora, como um meia-atacante. Acho que não foi algo novo pra mim e o importante foi ter conseguido ajudar o clube", disse Richard.

Foco no Parazão

A euforia pela vitória sobre o Corinthians é grande, mas o Leão vai precisar "virar a chave" nos próximos dias. No sábado (15), às 18h, a equipe azulina vai enfrentar o Caeté, no Mangueirão, pelas quartas de final do Parazão. Questionado sobre a preparação para o jogo, Richard garantiu que o elenco está focado para o jogo, mas despistou sobre um possível uso de reservas na partida.

"Vai depender do treinador (escalar reservas). O elenco está preparado para tudo, todos estão focados, ainda mais depois da vitória sobre o Corinthians. Não sei quem será escalado, mas tenho certeza que quem entrar vai dar o seu melhor", disse Richard.

Remo e Caeté terá transmissão Lance a Lance no OLiberal.com