Adversário do Remo nas quartas do Parazão, Caeté dispensa técnico Emerson Almeida

O Caeté, equipe classificada para as quartas de final do Parazão 2023, anunciou a saída do técnico Emerson Almeida, do comando da equipe. A informação foi divulgada nas redes sociais do clube.

Após o término da primeira fase do Campeonato Paraense, o Caeté anunciou a saída de Emerson Almeida. Segundo o clube, e decisão foi tomada em comum acordo com o treinador. O Caeté agradeceu ao técnico, que comandou a equipe desde a pré-temporada.

Leia a nota do Caeté

“A Sociedade Esportiva Caeté informa que Emerson Almeida deixa o comando técnico da equipe profissional nesta segunda-feira, 27.A decisão foi tomada em comum acordo com o treinador, o Caeté agradece os serviços prestados ao clube e deseja sucesso em sua carreira”.

O técnico Emerson Almeida fez uma publicação em seu perfil no Instagram e agradeceu a oportunidade de ter comandando o Caeté e desejou sucesso ao clube.

“Fim de mais um ciclo. Fica minha gratidão a Sociedade Esportiva Caeté, ao presidente Rodrigo Barata, ao vice-presidente Paulo Osterne, diretores e a todos que fazem parte desta instituição. Muito obrigado por tudo, pelo período em que estivemos juntos. Ao clube desejo sucesso e que possa alçar voos muito maiores”, disse.

Emerson Almeida esteve à frente do Caeté em oito partidas. Foram duas vitórias, um empate e quatro derrotas. A equipe de Bragança (PA) conseguiu evitar o rebaixamento e conquistou a oitava e última vaga para a próxima faz do Parazão. O clube terá pela frente o Remo, líder e 100% no Campeonato Paraense, em duas partidas, uma no Estádio Diogão, na cidade de Bragança (PA) e outra em Belém, provavelmente no Baenão.

A intenção do Caeté é que um novo técnico seja anunciado ainda nesta semana. O nome mais cotado para assumir o clube é Robson Melo, que estava no Tapajós (PA).