FPF acata pedidos de Remo e Caeté e confirma jogos das quartas de final para o Mangueirão

A Federação Paraense de Futebol acatou os pedidos de Remo e Caeté e remanejou as partidas entre as equipes, pelas quartas de final do Parazão 2023, para o Novo Mangueirão, em "campo neutro". Assim, jogos de ida e volta serão ambos disputados em Belém, no Colosso do Benguí, e não mais no Diogão, em Bragança, e no Baenão. Informações sobre preços e início da venda da ingressos ainda não foram reveladas pelos clubes.

Desta forma, o Remo ganha ao não precisar fazer uma viagem de 220 km para o interior em meio a um calendário já apertado com jogos decisivos, como as partidas da Copa do Brasil contra o Corinthians. Outro ponto a favor do time azulino é evitar o desgaste de jogar no gramado do Diogão, que chegou a passar um período, durante a atual edição do estadual, vetado pelas más condições.

Já o Caeté, mesmo com o deslocamento a Belém e a distância da torcida, pode vislumbrar um maior ganho de receitas com as bilheterias do Mangueirão. O jogo de ida, com mando do time bragantino, será no próximo dia 15, um sábado, às 18h. A volta está marcada 20 de abril, uma quinta-feira, às 20h.

O Remo é o atual líder na classificação geral do Campeonato Paraense, com 21 pontos e 100% de aproveitamento. O Leão Azul ainda tem um jogo da 8ª rodada da primeira fase a cumprir: o clássico Re-Pa, que será neste domingo (9), também no Mangueirão. O Caeté encerrou a etapa classificatória na 8ª colocação, com 7 pontos, e vem de derrota para o Castanhal por 2 a 0.