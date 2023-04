Torcedores do Remo formam grandes filas atrás de ingressos para o Re-Pa e contra o Corinthians

O Remo iniciou as vendas de ingressos para os jogos contra o Paysandu, marcado para o próximo domingo (9), no Mangueirão, pelo Parazão, além do jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, diante do Corinthians-SP, na próxima quarta-feira (12) às 21h30, no Colosso do Bengui. A diretoria remista adotou o modelo de “casadinha” e isso fez com que grandes filas se formassem em frente às Lojas do Remo espalhadas por Belém e Região Metropolitana.

Nas redes sociais, torcedores postaram vídeos das grandes filas que se formaram em algumas Lojas do Remo atrás de ingressos. O Leão Azul dividiu das seguintes formas a venda dos bilhetes para os dois jogos:

Para o clássico contra o Paysandu , o valor unitário da arquibancada é R$50;

, o valor unitário da arquibancada é R$50; Já para a partida contra o Corinthians, o preço é R$80. Mas se o torcedor preferir comprar a “casadinha”, pagará R$100 nos dois ingressos.

Essa promoção também é válida para o setor de cadeiras do lado A do Mangueirão. O bilhete unitário para o clássico Re-Pa custa R$80, já para o jogo diante do clube paulista R$150. Mas quem preferir comprar na “casadinha”, poderá pagar R$180 nos dois ingressos.

Para o jogo contra o Paysandu, o Remo irá comercializar apenas 22.550 ingressos, todos eles referentes ao lado A. Já contra o Corinthians, a comercialização é de toda a capacidade do Mangueirão, que ficará em torno de 45 mil.

Torcida do Corinthians

Para os corintianos de Belém, o setor destinado aos visitantes será o da cadeira do lado B. Neste caso não é possível comprar os bilhetes na “casadinha”. O valor do ingresso para a torcida do Corinthians será de R$200, limitado a 10% da capacidade do Mangueirão.