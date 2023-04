De olho no terceiro Re-Pa do ano, técnico do Remo tem novidades e ausências no time; veja

Após a eliminação da Copa Verde, o relógio cronológico do Clube do Remo dará exatamente uma semana e meia de tempo para que a comissão técnica faça os devidos ajustes, até o retorno a campo, justamente contra o maior rival, pela oitava rodada do Campeonato Paraense. Como ambos estão classificados nas primeiras posições e não foram alcançados, a FPF transferiu a partida para o próximo dia 9, marcando a reinauguração oficial do novo Mangueirão.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

Na prática, o Leão Azul saiu da Copa Verde com algumas necessidades escancaradas, algo já detectado pelo departamento de futebol, que providenciou as contratações do lateral-direito Lucas Marques e os meio-campistas Matheus Galdezani e Álvaro. Na prática, esses dois setores apresentavam certa inconstância, sobretudo o lado direito, haja vista que na atual montagem dos titulares, a função de abastecimento dos atacantes tem sido desempenhada por volantes mais avançados e três atacantes, dois deles com entrada mais extrema, enquanto Muriqui segue como centroavante.

VEJA MAIS

No entanto, nem tudo são flores no jardim azulino. Mesmo com novidades, Marcelo Cabo também possui desfalques significativos. O volante Pablo Roberto está sob cuidados médicos, com uma lesão muscular, e é dúvida para o clássico. Sendo confirmada a ausência dele, os candidatos a substituto são Rodriguinho, Soares, Galdezani e Álvaro - os dois últimos recém-contratados. Richard Franco e Diego Tavares devem reaparecer no time depois de cumprirem suspensão no jogo da Copa Verde e o lateral-direito Lucas Marques deve estrear no lugar de Lucas Mendes.

Na lateral-esquerda, a tendência é que Leonan seja o titular. As grandes dúvidas devem estar no meio-campo, com dois novos candidatos a titulares. Galdezani, neste ponto, pode ganhar a vaga pelo entrosamento, após ter trabalhado com Muriqui, Pablo e Diego Tavares em clubes anteriores ao Remo. Isso, no entanto, não garante que o técnico aposte as fichas na novidade. Embora já classificado, o Clube do Remo precisa manter uma regularidade tática, evitando que o grupo entre em um desgaste e a pressão externa comece a afetar a produtividade.

Uma possível formação entre as várias disponíveis para o Re-Pa seria com Vinícius; Lucas Mendes, Ítalo, Diego Guerra e Leonan; Anderson Uchôa, Galdezani e Richard Franco; Pedro Vitor, Diego Tavares e Muriqui.