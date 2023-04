Novo meia do Remo, Galdezani conhece elenco e pode formar quarteto ofensivo com ex-companheiros

Depois de deixar a disputa da Copa Verde e adotar o lema "vida que segue", o Remo segue reforçando o elenco que terá pela frente a sequência final do Parazão, a terceira fase da Copa do Brasil e o início da Série C, a partir do dia 3 de maio. Na última semana, dois nomes foram anunciados, um deles inclusive viu a eliminação para o maior rival, na última quarta-feira (29). Já devidamente integrado ao grupo, o meia Galdezani concedeu entrevista ao "ReiCast", do canal Remo TV Betnacional e comentou sobre a expectativa de estreia e outros assuntos.

Galdezani estava na Ferroviária/SP e disputou o Campeonato Paulista, tem vasta rodagem na Série A do Campeonato Brasileiro e conhece alguns jogadores do grupo remista, o que, em tese, pode facilitar a adaptação com os novos companheiros, incluindo o técnico Marcelo Cabo.

"Eu trabalhei com alguns atletas aqui, o Muriqui, o (Diego) Tavares, o Pablo no Bahia, são caras que gostam de trabalhar muito. Encontrei um grupo bem fechado, realmente focado, e tenho certeza que só vai colher coisas boas. Pela relação que eu tenho com alguns atletas aqui do clube, falam que o trabalho dele é muito bom, tem o grupo na mão, é um cara que gosta de vencer. Só ouvi falar coisas boas. Já sentei com ele para conversar um pouco com ele", disse à jornalista Samara Miranda.

Decerto, Galdezani sabe que terá muito trabalho pela frente, desde antes da própria contratação, indicada pelo executivo de futebol do clube. "Pelo pouco de contato que eu tive com o Thiago (Gasparino), quando ele me ligou, falou que o grupo havia sido escolhido a dedo, cada um com as características pensadas para o clube, para o projeto", frisa.

Pronto para estrear

Galdezani desembarcou na segunda-feira da semana passada (29), quando o clube disputava uma vaga na final da Copa Verde. Embora tenha visto a eliminação de fora, no próximo dia 9 ele pode estar dentro, no novo Re-Pa, pela oitava rodada do Parazão, que vai marcar a reinauguração do Mangueirão, dia 9 de abril.

"Estou bem ansioso. Não vejo a hora de poder estar treinando com o grupo depois desses dias todos fazendo exame. Não vejo a hora de estar dentro de campo com eles, poder ajudá-los, poder me integrar o mais rápido possível, entender a característica de cada um. Estou muito ansioso e muito empenhado para esse objetivo", declarou Galdezani.

Quando anunciado, o Remo se referiu a ele como meia, mas durante a entrevista Galdezani confessou ser melhor na função de segundo volante. Independente da função, ele terá que trabalhar bastante para conseguir a titularidade, inclusive ele desconversa quando perguntado sobre a possibilidade de formar um "quarteto" com os antigos companheiros Pablo, Muriqui, Diego Tavares. .

"Eu vou trabalhar bastante para poder conquistar meu espaço. Respeito meus companheiros, todos eles. Sei que todos que estão aqui têm qualidade, não estão aqui à toa. Eu sei o potencial que eu tenho, vou trabalhar muito para conquistar meu espaço aos poucos", diz o atleta.

Depois do Re-Pa, o Remo tem outro jogo importante, desta vez pela terceira fase da Copa do Brasil. No dia 12, Remo e Corinthians jogam no Mangueirão, às 21h30.

"É um time muito forte, é o Corinthians. Então a gente sabe da grandeza deles. Porém, o nosso time é um time muito motivado, capacitado, bem treinado. Acho que não tem nada difícil. São dois jogos. Se a gente se empenhar e a gente focar naquilo que a gente quer, se concentrar, a gente pode sair vitorioso, com certeza", encerra.