CBF divulga datas, horários e locais dos jogos do Remo, Paysandu e Águia de Marabá na Copa do Brasil

A Confederação Brasileira de Futebol CBF) divulgou neste domingo (2), a tabela detalhada dos confrontos da terceira fase da Copa do Brasil 2023. Três representantes do Pará estão na disputa por uma cota de R$3.3 milhões, que pode ajudar bastante as equipes nos Campeonatos Brasileiros das Séries C [Remo e Paysandu] e Série D [Águia de Marabá].

Remo x Corinthians-SP, Paysandu x Fluminense-RJ e Águia de Marabá x Fortaleza-CE. Esses são os confrontos dos três clubes paraenses na competição mais democrática do país. A Diretoria de Competições da CBF definiu os locais e horários das partidas, tanto dos jogos de ida, quanto dos confrontos de volta. Todas as partidas das equipes do Pará serão disputadas no Mangueirão, conforme documento emitido pela CBF.

O Águia de Marabá será o primeiro paraense a entrar em campo na terceira fase da Copa do Brasil. O Azulão marabense encara o Fortaleza, no dia 11 de abril, às 21h30, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

Já no dia 12, a dupla Re-Pa entra em ação. O primeiro a jogar é o Paysandu, que encara o Fluminense-RJ, às 19h30, no Maracanã. Já o maior rival do Papão, o Remo, receberá o Corinthians-SP, às 21h30, no Mangueirão.

Nos jogos de volta, quem entra em campo primeiro é o Paysandu. O Papão joga contra o Fluminense dia 25, terça-feira, às 20h, no Mangueirão. Na quarta-feira, dia 26, é a vez do Águia de Marabá receber o Fortaleza, também no Colosso do Bengui, às 19h30. O último paraense a decidir seu futuro na Copa do Brasil 2023 é o Remo, que enfrenta o Corinthians, no dia 26, às 21h30, na Neo Quimica Arena.