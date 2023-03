Remo x Corinthians na Copa do Brasil: relembre a última vez em que se enfrentaram no Mangueirão

A CBF definiu nesta quarta-feira (29), os confrontos da Copa do Brasil. O Remo x Corinthians se enfrentam novamente nessa competição após 27 anos. E a lembrança é bem amarga para o clube paraense, que viu a classificação escorrer pelos dedos nos acréscimos com um gol contra de Castor.

Assista aos gols de Remo x Corinthians em 1996

Os jogos ocorreram nos dias 5 e 9 de abril. Em São Paulo (SP), o Remo segurou o Corinthians de Edmundo e Marcelinho Carioca. A partida terminou 0 a 0 e a decisão da vaga ficou para o jogo de volta em Belém.

VEJA MAIS

No dia 9 de abril, com o Mangueirão lotado, o Remo saiu na frente com gol de Júnior. A vitória garantia a classificação para a próxima fase, mas nos acréscimos do segundo tempo, em um chute errado do ataque do Corinthians, a bola sobrou na área e na ânsia de querer afastar o perigo, o jogador castor, do Remo, acabou chutando contra o próprio gol e o Corinthians saiu do Mangueirão classificado.

Após a partida, dirigentes do Remo invadiram o gramado e agrediram a arbitragem e a polícia interviu. Os dirigentes reclamaram do tempo de acréscimos que foi dado.