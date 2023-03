Depois de desistência, Remo volta atrás e contrata lateral-direito Lucas Marques, ex-Guarani

O Remo voltou a anuncar a contratação do lateral-direito Lucas Marques, de 24 anos. O novo anúncio foi feito pelo clube no início da tarde desta quarta-feira (29). Goiano de origem, ele chega para disputar a posição com Lucas Mendes e o paraense Rony. O curioso é que Lucas Marques já havia sido "contratado" pelo Remo no mês passado, mas o clube voltou atrás quando constatou uma lesão antes da assinatura do contrato.

O anúncio havia sido feito em 19 de fevereiro, mas, no dia seguinte, a diretoria remista desistiu do acordo: o lateral-direito foi reprovado nos exames médicos realizados no Núcleo Azulino de Saúde e Performance (NASP). Na época, o clube justificou a atitude pela necessidade de contar com um jogador de imediato para a posição, sendo que Marques precisaria de semanas para cuidar de uma lesão. O Remo, no entanto, não encontrou outra opção para o setor desde então. Agora, o executivo de futebol Thiago Gasparino explicou a reviravolta no caso e o novo acordo.

"A contratação do lateral-direito Lucas Marques já estava em pauta desde quando anunciamos em fevereiro. É um atleta que conhecemos bem suas características e vai ao encontro daquilo que buscamos para fazer parte do nosso elenco. Naquele momento não poderíamos assumir a responsabilidade de contratar um atleta que estava com um problema muscular vindo de outro time, pois temos processos internos dentro do clube que nos dão total segurança para validar ou vetar uma contratação", explicou o exacutivo.

"Hoje o atleta passou por todos os exames físicos, clínicos e está apto para assinar o contrato. Estamos contentes com a sua chegada e sabemos que irá ajudar a conquistar os objetivos e dar alegria ao Fenômeno Azul", concluiu Gasparino.

Último clube de Lucas Marques

Depois de uma temporada intensa pelo CSA, pelo qual fez 35 jogos, três gols e uma assistência pela Série B 2022, Lucas Marques chegou ao Guarani no começo do ano, mas não conquistou espaço no elenco comandado pelo técnico Mozart. Ele entrou apenas duas vezes em campo neste ano: no empate sem gols com o Ituano, dia 21 de janeiro; e na goleada sofrida para o São Bernardo, por 5 a 1, no último dia 15. O jogador não chegou a somar 90 minutos em campo pelo Bugre.

Veja gols e assistências Lucas Marques no CSA:

Carreira

O lateral começou no Aparecidense, de Goiás, em 2017. Marques acumula ainda passagens por clubes como Goianésia, Aparecida EC, Anápolis e Jaraguá, de Goiás; Real Ariquemes, de Rondônia; Real Nordeste-ES, Grêmio Prudente-SP, CSA-AL e Guarani-SP.

"Muito feliz pela oportunidade. Agradeço a confiança da diretoria no meu trabalho e vou retribuir em campo. O Remo é um time gigante e o maior do Norte, de tradição. Chego para somar e ajudar a equipe", disse o atleta para o site oficial do Remo.

Lucas Marques já está em Belém e será integrado ao elenco remista após o clássico desta quarta-feira, jogo de volta da semifinal da Copa Verde. O lateral-direito ainda pode ser inscrito no Campeonato Paraense - as inscrições no estadual podem ser feitas até o último dia útil antes do início das quartas de final do estadual. O jogador também deve fazer parte do time na Copa do Brasil e na Série C do Brasileiro.

Concorrência

No Remo, Lucas Marques terá como principal concorrente de posição o xará Lucas Mendes, titular na maioria dos jogos do Leão na temporada até aqui. Outra opção do técnico Marcelo Cabo seria o paraense Rony, de 22 anos, que tem sido utilizado em partidas que o treinador opta por uma escalação alternativa para poupar titulares. Pingo, volante de origem, também foi utilizado na lateral por Cabo este ano.