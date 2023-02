Rony é mal-avaliado pela comissão técnica e Remo segue em busca de novo lateral-direito

O futuro do lateral-direito Rony é incerto no Remo. De acordo com uma fonte do Núcleo de Esportes de O Liberal ligada ao clube azulino, o jogador tem sido avaliado negativamente pela atual comissão técnica. Por conta disso, o clube está no mercado em busca de um novo atleta para a posição.

Apesar da reprovação de Rony, a ideia inicial do Remo não é dispensar o jogador. O lateral deve continuar integrando o elenco azulino, pelo menos durante a primeira fase do estadual, e terá a permanência no clube examinada futuramente.

Vale destacar que esta é a segunda passagem de Rony pelo Baenão. Na primeira vez que deixou o Leão Azul, em 2019, por conta de salários atrasados, o empresário do jogador iniciou uma intensa briga judicial com o clube para ter o direito de desvincular o lateral-direito do Remo.

Titular tem jogado no sacrifício

Lucas Mendes, lateral do Remo (Thiago Gomes/ O Liberal)

De acordo com a fonte consultada pela reportagem, a necessidade de contratação de um novo lateral é urgente devido às condições físicas do titular, Lucas Mendes. O jogador, segundo as informações, tem atuado lesionado nas últimas partidas.

O Leão até chegou a contratar um jogador para a função: Lucas Marques, do Guarani. No entanto, o jogador foi reprovado pelo Núcleo Azulino de Saúde e Performance (NASP) nos exames médicos. Ele foi diagnosticado com uma lesão muscular.

Dessa forma, sem um "titular" para a função, Lucas Mendes deverá jogar mais uma partida sentindo dores, contra o Vitória-ES, pela Copa do Brasil. No entanto, a ideia é que o jogador seja poupado na rodada de domingo do Parazão, contra o Cametá, e volte a campo apenas no dia 1º de março, pela Copa Verde.