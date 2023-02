CBF define arbitragem para Vitória-Es x Remo e trio carioca vai comandar o jogo

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou em seu site oficial, a arbitragem da partida entre Vitória-ES x Remo, pela primeir da Copa do Brasil. O confronto será na quinta-feira (23), às 21h30, no Estádio Salvador Costa, no Espírito Santo (ES) e terá o comando por um trio do Rio de janeiro (RJ).

A estreia do Leão Azul na Copa do Brasil 2023 terá o comando do árbitro Bruno Mota Correia. Bruno terá como assistentes Daniel do Espírito Santo Parro e Thayse Marques Fonseca, todos da Federação de Futebol do Estado do Rio de janeiro (FERJ). O quarto árbitro será José Wellington Bandeira, do Espírito Santo (ES).

O confronto vale R$900 mil para quem avançar de fase. É jogo único e o Remo pode empatar a partida, já que é um clube melhor colocado no ranking de clubes da CBF.