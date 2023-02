Com quase R$1 milhão em jogo, Remo encara o Vitória-ES e entra em semana decisiva na Copa do Brasil

O Remo inicia uma semana decisiva para as finanças do clube para o restante da temporada. Além da “maratona” de jogos seguidos e a viagem longa até o estado do Espírito Santo (ES), o Leão terá pela frente a estreia na tão desejada e milionária Copa do Brasil 2023. A equipe comandada pelo técnico Marcelo Cabo terá como adversário o Vitória-ES, em partida única, na próxima quinta-feira (23), às 21h30, no acanhado Estádio Salvador Costa.

O Leão Azul chega para o confronto invicto na temporada. São três partidas oficiais pelo Campeonato Paraense, com três vitórias, mas com críticas por parte da torcida, que questionam algumas peças utilizadas por Cabo, porém, dentro de campo, o os selecionados do professor Marcelo Cabo estão correspondendo, mesmo como o time sofrendo com as bolas paradas.

Vale grana!

Essa é a 33ª participação do clube paraense na competição nacional, torneio que o Leão já chegou à semifinal, em 1992. Nesse período, alguns confrontos contra gigantes do país, mas também “zebras” cruzaram o caminho azulino. Pela participação, Remo e Vitória-ES já garantiram o valor de R$750 mil de cota pela participação na primeira fase, quem avançar no torneio, garante mais R$900 mil, premiação importante para o clube azulino, que tenta retornar à Série B do Brasileirão.

Jogo

O confronto entre Remo x Vitória-ES é inédito. Os dois clubes estão bem em seus respectivos estaduais, o clube capixaba é o líder do campeonato, mas chega para o jogo diante do Remo com derrota, 2 a 1 para o Nova Venécia-ES e tentará se reabilitar na temporada com o apoio da torcida. Cerca de 3 mil ingressos foram colocados à venda para a partida e terá o torcedor ao seu favor, porém é necessário vencer

Quer repetir

Já o Leão, que fez dois jogos fora de casa no Parazão, enfrentará mais de 2.270 quilômetros de distância, além da torcida contra, mas, por outro lado, o Remo terá a vantagem do empate para avançar na competição. Autor do gol no último jogo e que decidiu para Leão diante do Águia, o atacante Fabinho sabe da responsabilidade que é voltar classificado para Belém.

“Sabemos que tem outra competição pela frente, bastante importante, e temos que conseguir esse resultado positivo”, frisou, Fabinho.

Fabinho decidiu para o Leão em Marabá (PA) (Samara Miranda / Remo)

Vitória-ES

Do outro lado está o Vitória-ES, que possui uma equipe em construção ainda, mas que vem dando certo no Campeonato Capixaba. Assim como no Remo, o goleiro do Vitória também é um dos destaques do time. Com 28 anos, Allan Camilatto já defendeu duas penalidades no estadual e foi poupado da última partida da equipe para poder atuar contra o Remo.

Destaques

Além de Camilatto, outro destaque no clube alvianil é o meia-atacante Rodriguinho, de 29 anos. Ele ganhou a titularidade na equipe comandada pelo técnico Rodrigo Cesar nos últimos jogos, porém, já balançou as redes quatro vezes em quatro partidas, além de ter sido o artilheiro do futebol capixaba no ano passado com 24 gols.

Meia-atacante Rodriguinho é um dos destaques do Vitória-ES (Clara Fafá/ Vitória FC)

Nos últimos cinco anos, o Remo foi eliminado apenas uma vez na primeira fase da Copa do Brasil. Em 219, o Leão perdeu para o Serra-ES, por 1 a 0, porém, o Remo leva vantagem contra os clubes capixabas na Copa do Brasil. Em 2010 o Leão eliminou o São Mateus-ES e em 2018 o Remo despachou o Atlético de Itapemirim-ES.

Veja os confrontos entre Remo e clubes do Espírito Santo

24/02/2010 - São Mateus 1 x 2 Remo

10/03/2010 - Remo 4 x 1 São Mateus

07/02/2018 - Atlético Itapemirim 0 x 2 Remo

13/02/2019 - Serra 1 x 0 Remo