Remo, Paysandu, Tuna e muito mais: designer cria mascotes do Parazão bebês e viraliza; veja as fotos

Mascote, um símbolo, personagem, um talismã, algo que representa uma marca. O futebol e seus mascotes, algo impensável nos dias atuais, em que os clubes trabalham cada vez mais a imagem deles para gerar engajamento, além de receitas. O Parazão é cheio de histórias dos mascotes e o designer Obadias Souza, decidiu fazer os mascotes de todos os clubes do Campeonato Paraense na versão bebês, utilizando Inteligência Artificial.

VEJA MAIS

As imagens dos 12 mascotes dos clubes do Parazão viralizaram. Na “pegada” motociclista, os mascotes ganharam vida nas mãos de Obadias Souza, que publicou em seu perfil no Instagram, as imagens dos personagens. Na postagem, os torcedores brincaram e elogiaram as criações do profissional.

VEJA OS MASCOTES

mascotes Divulgação / Instagram @os.designer Divulgação / Instagram @os.designer Divulgação / Instagram @os.designer Divulgação / Instagram @os.designer Divulgação / Instagram @os.designer Divulgação / Instagram @os.designer Divulgação / Instagram @os.designer Divulgação / Instagram @os.designer Divulgação / Instagram @os.designer Divulgação / Instagram @os.designer Divulgação / Instagram @os.designer Divulgação / Instagram @os.designer Divulgação / Instagram @os.designer Divulgação / Instagram @os.designer Divulgação / Instagram @os.designer

Leia alguns comentários

“Muito massa” – Igor Siqueira

“Se o profissional fizer um do Papão como papel de parede, já falo o download aqui para o celular” – Michel Handson

“Sou Bragantino, mas os mascotes do Independente e do Caeté são os melhores” – Ítalo Alan

“Esse mascote do São Francisco deve ter uma idade entre seis meses e 57 anos” – Gabriel Alves

“Ficou muito maneiro. Parabéns ao artista” – Geraldo Magela

“Ai, que fofos! Estou muito apaixonada na ‘aguiazinha’ da Tuna” – Alê Rodrigues