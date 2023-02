Remo vence Paysandu em ‘Re-Pa das bilheterias’ e registra mais público e renda na estreia no Parazão

No Re-Pa das bilheterias, o Remo levou a melhor na rodada de estreia no Campeonato Paraense. De acordo com os boletins financeiros divulgados pela Federação Paraense de Futebol (FPF), o Leão Azul arrecadou mais de R$ 142 mil na partida diante do Independente. Por outro lado, o Paysandu lucrou "somente" R$ 116 mil no duelo contra o Itupiranga, R$ 26 mil a menos que o maior rival.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

O Remo também levou a melhor no comparativo de público total na partida de estreia. No domingo (5), o Time de Periçá levou ao Baenão mais de 12 mil torcedores, enquanto a Curuzu teve pouco mais de 10 mil pessoas na última quinta-feira (9).

VEJA MAIS

Os números de renda e público ainda podem podem ser analisados pela ótica do valor das entradas. Para o jogo contra o Independente, o Remo cobrou R$ 30,00 nos bilhetes de arquibancada e R$ 60,00 para as cadeiras. Já o Paysandu vendeu ingressos de arquibancada por R$ 40,00 e de cadeiras por R$ 80,00. No entanto, mesmo com os preços diferentes, o Leão Azul seguiu registrando uma arrecadação maior.

Parazão adiado

Vale lembrar que as entradas para as partidas contra Independente e Itupiranga já tinham começado a ser vendidas com antecedência pelos clubes. Os jogos, que originalmente estavam marcados para ocorrer nos dias 21 e 22 de janeiro, foram remarcados após a suspensão de 15 dias do início do Parazão pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

No caso do Remo, todos os bilhetes que já haviam sido comercializados para o duelo original, no dia 21 de janeiro, permaneceram válidos para o jogo do domingo (5). Já o Paysandu informou que o torcedor poderia escolher para qual partida o ingresso comprado inicialmente valeria: se para a partida contra o Itupiranga, na última quinta (9), ou se para o confronto contra o Bragantino, que ainda não teve data divulgada pela FPF.

Próximos duelos

Leão e Papão voltarão a campo pelo estadual nos próximos dias. No domingo (12), o Remo viaja para Ipixuna do Pará, onde encara o São Francisco, às 15h30, no estádio Ipixunão, pela segunda rodada. Já o Paysandu entra em campo somente na terça-feira (14), diante do Tapajós, às 20h, na Curuzu, pela terceira rodada do torneio.