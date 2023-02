Parazão 2023: Tapajós e Paysandu, na Curuzu, não configura inversão de mando de campo; entenda

A partida entre Tapajós e Paysandu, válida pela terceira rodada do Parazão 2023 e com mando de campo da equipe santarena, será disputada no estádio bicolor, a Curuzu. Apesar disso, o confronto não será configurado como uma inversão de mando de campo. Pelo menos foi o que confirmou o presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF), Ricardo Gluck Paul.

De acordo com ele, a questão está prevista no regulamento geral do Parazão, publicado em novembro do ano passado. O documento, inclusive, foi votado e aprovado por todos os clubes participantes do Parazão 2023, no Conselho Técnico do torneio.

O artigo do regulamento que prevê a utilização de partidas em estádios adversários é o 57. Segundo o trecho, se um clube indicar o seu mando num estádio e lá realizar pelo menos três jogos, poderá jogar com o dono do estádio sem configurar inversão. Veja o artigo:

Artigo 57: Na Primeira Fase, as equipes poderão indicar para exercer seu mando de campo estádios de propriedade de possíveis adversários na competição, desde que o referido estádio seja indicado para, pelo menos, 3 (três) das 4 (quatro) partidas de mando de campo.

§1º. Caso ocorra alguma eventualidade comprovada que impossibilite o estádio indicado, o(s) Clube(s) poderá indicar outra praça esportiva, desde que não seja o de propriedade do adversário imediato.

§2º. Caso o(s) Clube(s), no decorrer da competição, tenha o estádio de sua sede liberado, o mesmo poderá utilizá-lo, mesmo que tenha inicialmente outro.

§3º. Nas demais fases do Campeonato é vetada a indicação do estádio onde o adversário manda suas partidas, devendo ser indicado, preferencialmente, o estádio Olímpico do Pará, Jornalista Edgar Augusto Proença (Mangueirão).

A partida entre Tapajós e Paysandu será realizada na próxima terça-feira (14) a partir das 20h. O duelo terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.