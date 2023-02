Paysandu inicia venda de ingressos para partida contra o Tapajós, pela terceira rodada do Parazão

O Paysandu iniciou a venda de ingressos para a partida contra o Tapajós, válida pela terceira rodada do Parazão 2023. Apesar de ter mando de campo da equipe santarena, o confronto ocorrerá no estádio da Curuzu, em Belém, na próxima terça-feira (14), às 20h.

De acordo com o Paysandu, que está realizando a venda de ingressos, as entradas custam R$ 40,00, para as arquibancadas, e R$ 80,00, para as cadeiras. Os bilhetes podem ser adquiridos presencialmente, em qualquer Loja Lobo, ou online, por meio do site bilheteriadigital.com.

Imbrólgio do Parazão

Mesmo que a partida entre Paysandu e Tapajós seja válida pela terceira rodada do Parazão, o Papão só disputou um jogo no torneio. Isso ocorre porque o duelo do Bicola pela primeira rodada da competição, diante do Bragantino, foi adiado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), que julgada o “caso Paragominas”.

No entanto, a Suprema Corte julgou improcedente e denúncia de irregularidade feita pelo Paragominas e autorizou a bola rolar em jogos do Tubarão do Caeté. O Paysandu, portanto, aguarda um posicionamento da Federação Paraense de Futebol (FPF) sobre a nova data da partida.