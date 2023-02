Super Mário! Autor de dois gols na estreia pelo Paysandu comemora: ‘Fruto de muito trabalho’

O atacante Mário Sérgio foi o destaque da partida entre Paysandu e Itupiranga que rendeu a vitória bicolor na estreia do Campeonato Paraense. Autor de dois gols - um de pênalti e outro de cabeça -, o jogador, apelidado carinhosamente por torcedores de Super Mário, comemorou o primeiro jogo com a camisa do Bicola.

Em entrevista coletiva realizada nesta sexta-feira (10), na Curuzu, o atacante falou sobre a repercussão pós-partida. "Estou tranquilo, sim. Sempre com os pés no chão. Isso é fruto de muito trabalho, não só meu, mas do grupo todo, que é bastante forte. Estou feliz por estar ajudando o Papão neste início de campeonato", declarou Mário.

Antes do início da partida, com o trânsito e a chuva, o estádio bicolor parecia que receberia um público abaixo para a estreia do Paysandu. No entanto, com a partida em andamento, os bicolores foram aos poucos lotando a Curuzu. Mário Sérgio falou sobre a importância de contar com esse apoio da torcida, especialmente no início de temporada:

"Fizeram a diferença. Torcedor nos apoiou do início ao final do jogo. Nos deu o algo a mais para fazermos um grande jogo. Sempre vão fazer a diferença, aqui na Curuzu temos que mostrar nossa identidade e o torcedor faz parte disso também", concluiu.

O Paysandu volta a campo na próxima terça-feira (14), às 20h, contra o Tapajós, no Estádio da Curuzu, pela terceira rodada. O jogo tem o mando do Boto da Amazônia e transmissão Lance a Lance do portal OLiberal.com.