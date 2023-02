Estreia do Paysandu no Parazão sofre atraso por queda de energia de um refletor; confira

A partida entre Paysandu e Itupiranga sofreu um pequeno atraso. Um refletor de energia, que fica próximo à Travessa do Chaco, apagou. Segundo o árbitro da partida, Joelson Nazareno, "não tem como começar o jogo sem resolver o problema".

De acordo com o protocolo serão esperados até 30 minutos para iniciar a partida. Caso o refletor não ligado ao final deste prazo, serão aguardados mais 30 minutos. Caso não volte, a arbitragem discutirá com as equipes a possibilidade do adiamento do duelo.